美國陸軍博物館 11/11維州免費開放

館方表示，館內絕大部分作品將是首次公開展出，民眾也可互動體驗軍人標準日常生活。（美國陸軍博物館提供）

歷經四年建設，美國 陸軍博物館 (National Museum of the United States Army)將於11月11日的美國退伍軍人節(Veteran's Day)開幕，展現美國陸軍歷史，讓民眾深入了解軍隊文化及訓練過程；門票免費，但需上網預訂。

該博物館位於維州費郡Fort Belvoir，由美國陸軍和非營利組織「美國陸軍歷史基金會」(Army Historical Foundation)共同創立，收藏涵蓋陸軍自1775年創立至今的發展，主要展示各類軍事文物、重要歷史文件和影像資料；博物館2016年動工，原定今年夏天向公眾開放，但因新冠疫情擱置。

館方表示，館內絕大部分作品將是首次公開展出，各類藝術作品除了展現軍隊保家衛國的任務和使命，也細緻描繪了美軍在捍衛人道主義、實行醫療救助、技術防護等多方面的責任及義務。

該博物館還有提供互動教育的實驗中心和陸軍劇院(Army Theater)，民眾可從中學習軍隊涉及的科學、工程、技術、地理、數學等知識，甚至體驗軍人標準的日常生活和訓練過程。

美國陸軍博物館開放時間為每天上午9時至下午5時，門票免費但需預訂，網址：https://bit.ly/379wZMv，兩歲以上須戴口罩參觀，館內須保持社交距離 。