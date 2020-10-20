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復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

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世華工商婦女企管協會巴城分會 線上歡慶雙十

【馬州訊】
世界華人工商婦女企管協會巴城分會，日前在線上慶祝中華民國(台灣)雙十國慶。(世華巴城分會提供)
世界華人工商婦女企管協會巴城分會，日前在線上慶祝中華民國(台灣)雙十國慶。(世華巴城分會提供)

世界華人工商婦女企管協會巴城分會日前在線上慶祝中華民國(台灣)雙十國慶，世華眾家姐妹及顧問自8月初就開始錄製中華民國國歌及明天會更好的會歌來慶祝此次生日，展現世華的機動力、創新力、團結力，更象徵世華用行動來表達台灣加油、中華民國加油。

當天活動有近150多人上線參與，中華民國駐美代表蕭美琴、領務組組長周道元、僑教中心主任郭大文等也線上出席，聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)、馬州州參議員李鳳遷(Susan Lee)、林力圖(Clarence Lam)等發表線上致詞，感謝世華巴城分會以及大華府台商會對馬州政府、弱勢團體和一線工作者的捐贈和支持。

創會會長白越珠表示，不同領域的台商多年來在美國各州提供大量就業機會、貢獻稅收，助力美國經濟發展；在防疫方面，她呼籲不要忽視台灣給國際的幫助，其防疫能力有目共睹，強調「Taiwan Can Help」；蕭美琴也提及台灣是美國長期的盟友及經貿夥伴。

活動尾聲的抽獎活動亦調動線上氣氛，獎品包括蕭美琴捐贈的十個防疫包、白越珠提供的50盒台灣製口罩、50元及100元現金紅包，以及僑委會捐贈的20張晚餐券。

世界華人工商婦女企管協會巴城分會，日前在線上慶祝中華民國(台灣)雙十國慶。(世華...
世界華人工商婦女企管協會巴城分會，日前在線上慶祝中華民國(台灣)雙十國慶。(世華巴城分會提供)
世界華人工商婦女企管協會巴城分會，日前在線上慶祝中華民國(台灣)雙十國慶，世華理...
世界華人工商婦女企管協會巴城分會，日前在線上慶祝中華民國(台灣)雙十國慶，世華理事群獻唱明天會更好。(世華巴城分會提供)
世界華人工商婦女企管協會巴城分會，日前在線上慶祝中華民國(台灣)雙十國慶，世華全...
世界華人工商婦女企管協會巴城分會，日前在線上慶祝中華民國(台灣)雙十國慶，世華全體理事顧問們領唱中華民國國歌。(世華巴城分會提供)

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