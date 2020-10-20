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不滿錄取改革 TJ家長、學生再抗議

記者張筠／維州報導
多名家長表示，費郡公校教委的溝通態度不友好，很多問題都沒正面回應，甚至給人「作秀」感。（記者張筠 / 攝影）
多名家長表示，費郡公校教委的溝通態度不友好，很多問題都沒正面回應，甚至給人「作秀」感。（記者張筠 / 攝影）

享譽全美的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(簡稱TJ高中)擬改革錄取方式一事持續發酵，數十名家長和社區民眾18日聚集校門口抗議，表示教育決策層犯的錯誤不應由亞裔承擔，抽籤錄取不僅削減勤勉努力的重要性，更衝擊整個教育體系和觀念，反對改革的學生代表指目前的改革提案專挑亞裔較弱的方面，主要惠及白人學生，西語裔TJ家長也在抗議中稱不願作「改革的擋箭牌」。

費郡公校教育總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)上月提案修改TJ高中錄取標準，維州費郡公校教育委員會日前已初步通過取消入學考試的建議，本周將繼續討論「擇優」抽籤(merit lottery)等改革提案。

18日的抗議由「Coalition for TJ」發起，數十名以亞裔為主的家長和學生到場參與並現身說法，批評費郡公校的決定，抗議民眾手舉「辭退布拉布蘭德」、「審查FCPS」等標語。

華裔家長張群的大兒子去年從TJ高中畢業，小兒子今年入學上九年級，「兩個孩子對改革提案很沮喪，原來認為努力就能取得好結果，也經常鼓勵身邊朋友和學弟妹勤奮讀書，現在的改革似乎讓運氣大於努力」，也損傷TJ高中的地位。

張群表示，「擇優」抽籤不僅影響個人觀念，更對整個教育體系有很大打擊，「政策變化直接反映教育當權者的想法改變，不禁讓人擔憂以後會有更多學校往此方向發展」，她表示，亞裔不該因當權者犯錯而忍氣吞聲，「要盡力在早期制止」，就算取消考試的提案初步通過，家長們仍在動員社區抗議。

華裔家長孫Vivian也稱，費郡公校只想滿足數字上的變化，沒有真正關心學生的教育成長需求和對STEM的熱愛，她的孩子多年夢想進入TJ高中，今年報名前一天才被通知政策要改變。

多名家長表示，費郡公校教委的溝通態度也不友好，很多問題都沒正面回應，甚至給人「作秀」之感，和美國自由、公平的精神不符；孫Vivian表示，目前已有教師提出改進方案，包括將入學考試修改成不需提前準備的形式、舉行講座鑑別孩子潛力等，但社區的想法都未得決策者重視。

孫Vivian也稱，費郡公校教委只想滿足數字上的變化，沒有真正關心學生的教育成長...
孫Vivian也稱，費郡公校教委只想滿足數字上的變化，沒有真正關心學生的教育成長需求和對STEM的熱愛。（記者張筠 / 攝影）

她表示，費郡公校教委所指的族裔不平等其實是他們多年來沒在STEM花足精力來培養、鑑別學生，現在提出的改革方案也邏輯不通，「其中一項標準為國際公民(global citizen)，這標準又模糊又與孩子對學術的熱愛南轅北轍」，考慮不周，也顯得很不專業。

改革提案還包括取消教師推薦，但TJ高三學生米勒(Spencer Miller)表示，教師是在校對學生了解最全面的人，取消此標準「非常可笑」；他也稱，用申請文書(essay)來替代入學考試是要惠及白人，「(決策層)知道英文是亞裔的第二語言，專挑他們的弱項，很不公平」。

一名參加抗議的西語裔家長也稱，錄取改革最終受益的是白人，錄取人數將比以往翻倍，亞裔學生減半，而非裔、西語裔僅有小幅增長，「我們不願做改革的擋箭牌」。

18日的抗議由「Coalition for TJ」發起，數十名以亞裔為主的家長和...
18日的抗議由「Coalition for TJ」發起，數十名以亞裔為主的家長和學生到場參與並現身說法，批評費郡公校教委的決定。（記者張筠 / 攝影）
TJ高三學生米勒表示，用申請文書來替代入學考試主要惠及白人學生，很不公平。（記者...
TJ高三學生米勒表示，用申請文書來替代入學考試主要惠及白人學生，很不公平。（記者張筠 / 攝影）

教育總監 亞裔 公校

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