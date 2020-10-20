全美疫情反彈 華府隔離州增至39個

外州來華府從事非必要活動，須先隔離14天的「疫情重災州」(圖中紅色)，共計31個。(記者羅曉媛／製圖)

華府 19日更新外州來華府須先隔離14天的「疫情 重災州」名單，伴隨全美多地疫情反彈，該名單已增至39州，是該規定實施以來最多的一次；此次新增亞利桑納州、科羅拉多州、康州、麻州、密西根州、俄亥俄州 、賓州和羅德島，早先已再改名單的州此次也未移除，不過相鄰的馬州、維州依舊不受該政策影響。

華府19日更新的39州名單包括阿拉巴馬州、阿拉斯加州、亞利桑納州、阿肯色州、科羅拉多州、康州、德拉瓦州、佛州、喬治亞州、愛達荷州、伊利諾州、印第安納州、愛阿華州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、密西西比州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州、北卡州、南卡州、北達科他州、南達科他州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、賓州、羅德島、田納西州、德州、猶他州、西維吉尼亞州、威斯康辛州和懷俄明州。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)早先發布規定，要求從疫情重災州(最近七天的新冠平均確診，達到每天每十萬人有逾十人確診)來華府從事非必要活動(non-essential activities)者，需先自我隔離14天，並留意自己有無症狀；若是華府居民因非必要原因外出到「重災州」後返家，也要自行隔離14天。

該規定原定實施到10月9日或華府結束疫情緊急狀態，但華府本月稍早已將緊急狀態延至12月31日，「隔離州」名單將繼續實施並每兩周更新，下次更新時間為11月2日。