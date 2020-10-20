我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

全美疫情反彈 華府隔離州增至39個

記者羅曉媛／華盛頓報導
外州來華府從事非必要活動，須先隔離14天的「疫情重災州」(圖中紅色)，共計31個。(記者羅曉媛／製圖)
外州來華府從事非必要活動，須先隔離14天的「疫情重災州」(圖中紅色)，共計31個。(記者羅曉媛／製圖)

華府19日更新外州來華府須先隔離14天的「疫情重災州」名單，伴隨全美多地疫情反彈，該名單已增至39州，是該規定實施以來最多的一次；此次新增亞利桑納州、科羅拉多州、康州、麻州、密西根州、俄亥俄州、賓州和羅德島，早先已再改名單的州此次也未移除，不過相鄰的馬州、維州依舊不受該政策影響。

華府19日更新的39州名單包括阿拉巴馬州、阿拉斯加州、亞利桑納州、阿肯色州、科羅拉多州、康州、德拉瓦州、佛州、喬治亞州、愛達荷州、伊利諾州、印第安納州、愛阿華州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、密西西比州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州、北卡州、南卡州、北達科他州、南達科他州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、賓州、羅德島、田納西州、德州、猶他州、西維吉尼亞州、威斯康辛州和懷俄明州。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)早先發布規定，要求從疫情重災州(最近七天的新冠平均確診，達到每天每十萬人有逾十人確診)來華府從事非必要活動(non-essential activities)者，需先自我隔離14天，並留意自己有無症狀；若是華府居民因非必要原因外出到「重災州」後返家，也要自行隔離14天。

該規定原定實施到10月9日或華府結束疫情緊急狀態，但華府本月稍早已將緊急狀態延至12月31日，「隔離州」名單將繼續實施並每兩周更新，下次更新時間為11月2日。

華府 疫情 俄亥俄州

上一則

喬州醫保變更 州政府補助保費

下一則

新州獵熊季啟動 外州獵人恐違隔離令

延伸閱讀

WSJ：美擬提供援助 換取發展中國家棄用華為及中興

WSJ：美擬提供援助 換取發展中國家棄用華為及中興
前英相自美返國沒隔離 被爆外出用餐違反防疫令

前英相自美返國沒隔離 被爆外出用餐違反防疫令
康州快活大賭場重開嚴格執行CDC防疫措施保障賓客、員工健康 酒店優惠價$69起

康州快活大賭場重開嚴格執行CDC防疫措施保障賓客、員工健康 酒店優惠價$69起
華府健身中心、室內游泳館重開 需預約每周不超過4小時

華府健身中心、室內游泳館重開 需預約每周不超過4小時
全美最宜居城市 華府跌至30名

全美最宜居城市 華府跌至30名
MyMove報告：2020上半年 1.5萬人搬離華府

MyMove報告：2020上半年 1.5萬人搬離華府

熱門新聞

芝加哥一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上。（取材自YouTube@Bret Miller）

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

2020-10-19 09:40
歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
張敏如。（費耶特郡監獄提供）

華裔按摩女提供色情服務 喬州被捕

2020-10-14 14:27
圖為川普13日晚於賓州造勢活動現場。(美聯社)

川普賓州造勢：年底前生產1億疫苗 終結疫情

2020-10-13 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」