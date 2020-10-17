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北維州公校推實體復課計畫 師資不足

記者張筠／維州報導
維州規模最大的費郡公校將在11月初試行部分學生分批返校的方案。(美聯社)
維州規模最大的費郡公校將在11月初試行部分學生分批返校的方案。(美聯社)

維州部分公校近日推進實體復課計畫，維州規模最大的費郡公校(FCPS)將在11月初試行部分學生分批返校的方案，但公校仍在解決實體課教師需求不足的問題；亞歷山卓(Alexandria)市和勞登郡(Loudoun)公校計畫從11月開始至明年1、2月陸續恢復實體課。

費郡公校教育總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)15日表示，計畫11月初首先讓有特殊需求的部分學生返校，一般學生最早從11月底開始，一二年級優先，三到六年級預計明年1月4日返校，6到12年級為2月1日。將採取兩天實體課、四天網課的混合模式，控制校園人數，家長仍可選擇全網課。

費郡公校委員會批准11月12日前試行實體復課方案，觀察效果，再決定是否推廣延續；委員會此前已多次建議明年1、2月讓大部分學生返校，但未與校方達成共識。

費郡乃至整個北維州的不少教師對實體課仍有顧慮，布拉布蘭德稱，回覆「返校意願調查」的56%費郡教師中，有84%稱已準備好上實體課，不過根據布拉布蘭德提出的方案，至少需85%的教職員工返校才能順利推進實體課計畫。

在已被分配返校的費郡教師中，259人以「照顧子女」為由申請居家授課，41人申請留職停薪假，另有11人表示寧願辭職也不願返校。

相鄰的亞歷山卓市公校委員會近日也呼籲盡快恢復實體課，教育總監哈金斯(Gregory C. Hutchings Jr)引用最新調查數據指，三分之二家庭「非常願意」讓孩子返校，42%家庭希望學校要求保持社交距離，35%要求學校測體溫，39%要求師生戴口罩。

數據顯示，亞歷山卓市公校絕大部分家庭(80%)、教師(77%)和學生(83%)對目前的全網課教學都很滿意。

哈金斯15日表示，計畫讓各年級有特殊需求的學生在11月5日、11月17日和11月30日分批返校；普通學生預計明年1月左右，也將安排專員檢查學生的防疫行為，教室內外設有明顯提示；哈金斯也提議仍保留網課方案，讓暫不願返校的學生能接受平等教育。

勞登郡公校則計畫本月27日首先讓二年級以下的部分學生返校，三到五年級將從12月開始實行混合教學。

目前北維州多數公校仍處於全網課階段，但部分公校近日推進實體復課計畫，預計在11月...
目前北維州多數公校仍處於全網課階段，但部分公校近日推進實體復課計畫，預計在11月初允許部分學生分批返校。(費郡公校提供)

公校 教育總監 維州

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