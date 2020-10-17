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維州發危險津貼 家庭看護人員可領1500元

記者張筠／維州報導

維州州長諾譚(Ralph Northam)15日宣布，將向全州4萬3000多名家庭看護人員每人發放1500元的一次性「危險津貼」(hazard payments)，州府也已在最新預算中表示，計畫在未來兩年內將家庭看護人員的工資上調7%。

諾譚表示，從3月12日至6月30日，負責照料加入醫療補助計畫(Medicaid)者的看護人員都有資格領取該危險津貼，維州醫療健保服務廳(Department of Medical Assistance Services)將在未來幾周審核、發放。

該資金由聯邦新冠紓困案(CARES Act)授權的7300萬元來支持。州府表示，聯邦提供的紓困金還有一部分會用於學校恢復實體課的工作。

疫情爆發以來，維州也向所有家庭看護人員提供口罩、手套等個人防護物資，且在最新的預算中將他們未來兩年的工資提高7%。

州府表示，維州多數家庭看護人員為少數族裔的女性，其中很多人今年疫情最嚴重時，在安養院、老年中心等疫情熱點工作，不少人因此染疫甚至喪命，但仍幫助維州醫療系統度過最艱難的時期。

維州 疫情 紓困金

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