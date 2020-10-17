我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

霍根選票填雷根 表態不挺川普、白登

記者呂賢修╱綜合報導
霍根再次以選票表態不支持川普。(美聯社)
霍根再次以選票表態不支持川普。(美聯社)

共和黨籍的馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)表示， 近日提早投票時直接在選票加註投給前總統雷根，以此表態對川普、白登均不支持。由於他近期出版自傳，外傳他有意任期屆滿後，於2024年參選總統，加上積極在全美各地幫候選人造勢、募款，趁機結盟，該選票事件也被解讀為有意強化擺脫黨派包袱的形象。

華盛頓郵報報導，霍根近日在佛蒙特、內布拉斯加等地支持的候選人，均被歸類為共和黨中間路線的務實派，他也藉機在多個向來偏民主黨的城郊選區，展現兩黨都可接受的形象。他月前在選情緊張的緬因州國會參議員候選人Susan Collins競選廣告中現身背書，本周也幫隸屬跨黨派黨團的紐約州眾議員John Katko網上募款。

下周，他將與同樣表態不支持川普的共和黨麻州州長貝克(Charlie Baker)一同舉辦線上里民大會，助佛蒙特州長候選人Phil Scott造勢。Scott支持彈劾川普，並曾批評川普濫權。霍根近期活動，與他近五年任內，刻意迴避全國性事件，也鮮少力挺馬州同黨候選人的作風截然不同。

霍根此前接受訪問時，始終不透露總統大選支持誰，僅說需要時間考慮。本周四接受華盛頓郵報專訪，他表示上周已郵寄投票，並投給雷根，想在白登民調領先的馬州，藉此表態。霍根說，此舉雖只有象徵意義，不可能影響馬州選舉結果，但能在選票上表達支持誰當總統，對他很重要。

64歲的霍根，稱雷根為政治英雄。四年前大選，霍根也在選票上寫下自己父親的名字，表達對川普的不滿。他的父親Larry Hogan Sr.曾是1974年首位支持彈劾尼克森總統的共和黨國會議員。

去年，霍根曾考慮參與共和黨總統初選，但最後未付諸行動，轉而四處結交盟友，近期並嚴厲批評川普防疫政策，也是不支持此次川普大法官任命的四位共和黨現任州長之一。

川普 共和黨 馬州

上一則

CPS學前及特教生11/9或返校上課 家長28日前上網填意願表

下一則

川普周末跑兩州 批白登會與中國奪走工作機會

延伸閱讀

川普場步調快 白登場沉穩 里民大會優於混亂辯論

川普場步調快 白登場沉穩 里民大會優於混亂辯論
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
川普再赴佛州造勢 又批「瞌睡喬」怪中國給世衛太少錢

川普再赴佛州造勢 又批「瞌睡喬」怪中國給世衛太少錢
「冷戰紀念日」川普與波洛西 整整一年沒說話了

「冷戰紀念日」川普與波洛西 整整一年沒說話了
跨國民調：台灣人 亞太地區最大「川粉」

跨國民調：台灣人 亞太地區最大「川粉」

熱門新聞

歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
被控隱瞞和中國「千人計畫」關係的哈佛大學前化學及生物化學系主任利爾波，控告學校未履行合約義務。圖為他今年1月在麻州出庭。(路透)

哈佛教授涉拿錢加入「千人計畫」 遭起訴反告校方背棄

2020-10-10 19:24
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
據分析，佛州人情緒和身體健康排名全美第12。(美聯社)

高失業率、高離婚率…全美快樂排名 佛州僅排27

2020-10-10 03:15
圖為川普13日晚於賓州造勢活動現場。(美聯社)

川普賓州造勢：年底前生產1億疫苗 終結疫情

2020-10-13 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民