霍根選票填雷根 表態不挺川普、白登

霍根再次以選票表態不支持川普。(美聯社)

共和黨 籍的馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)表示， 近日提早投票時直接在選票加註投給前總統雷根，以此表態對川普 、白登均不支持。由於他近期出版自傳，外傳他有意任期屆滿後，於2024年參選總統，加上積極在全美各地幫候選人造勢、募款，趁機結盟，該選票事件也被解讀為有意強化擺脫黨派包袱的形象。

華盛頓郵報報導，霍根近日在佛蒙特、內布拉斯加等地支持的候選人，均被歸類為共和黨中間路線的務實派，他也藉機在多個向來偏民主黨的城郊選區，展現兩黨都可接受的形象。他月前在選情緊張的緬因州國會參議員候選人Susan Collins競選廣告中現身背書，本周也幫隸屬跨黨派黨團的紐約州眾議員John Katko網上募款。

下周，他將與同樣表態不支持川普的共和黨麻州州長貝克(Charlie Baker)一同舉辦線上里民大會，助佛蒙特州長候選人Phil Scott造勢。Scott支持彈劾川普，並曾批評川普濫權。霍根近期活動，與他近五年任內，刻意迴避全國性事件，也鮮少力挺馬州 同黨候選人的作風截然不同。

霍根此前接受訪問時，始終不透露總統大選支持誰，僅說需要時間考慮。本周四接受華盛頓郵報專訪，他表示上周已郵寄投票，並投給雷根，想在白登民調領先的馬州，藉此表態。霍根說，此舉雖只有象徵意義，不可能影響馬州選舉結果，但能在選票上表達支持誰當總統，對他很重要。

64歲的霍根，稱雷根為政治英雄。四年前大選，霍根也在選票上寫下自己父親的名字，表達對川普的不滿。他的父親Larry Hogan Sr.曾是1974年首位支持彈劾尼克森總統的共和黨國會議員。

去年，霍根曾考慮參與共和黨總統初選，但最後未付諸行動，轉而四處結交盟友，近期並嚴厲批評川普防疫政策，也是不支持此次川普大法官任命的四位共和黨現任州長之一。