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北維州售房速度創紀錄 7天就成交

記者張筠／維州報導

新冠疫情導致全美經濟低靡，失業人口增加，但大華府地區近期的房地產銷量仍然上升，銷售速度也比往年更快，尤其是電商巨頭亞馬遜(Amazon)第二總部所在的北維州地區，房產市場活絡，今年9月的房產交易金額比去年同期增長58%，而大華府整體的房屋銷售速度也創紀錄，平均七天就完成交易。

北維州房產經紀協會(Northern Virginia Association of Realtors)公布的最新報告顯示，北維州今年9月共有2166起房產出售交易，交易金額達15億元，比去年同期增長58%；該協會主席蕾葛斯(Nicholas Lagos)表示，如此銷量非常驚人，也體現北維州房地產市場走向良好。

北維州主要包括費郡(Fairfax)、阿靈頓郡(Arlington)、亞歷山卓市(Alexandria)、福斯教堂市(Falls Church)、維也納市(Vienna)、亨頓市(Herndon)、克里夫頓市(Clifton)，該報告顯示每個地區的9月房產交易價格均增長。

報告指，北維州9月的平均房產交易價格為69萬981元，比去年同期上漲15%，此外房產銷售速度也比一年前快38%，今年平均19天就售出一棟房產，而去年平均31天。

北維州房產經紀協會表示，雖然今年9月在市場上的房產(active listing)數量整體比去年少5.6%，但潛在購房者持續增加，9月共有3000多套房產進入市場，比上月增加30%，該協會預計未來幾個月的房屋銷售平均速度會略微下降，因市面上的房產不斷增加，尤其是價格200萬以上的獨棟屋(single-family home)和100萬以上的共有公寓(condo)，會逐漸進入買方市場。

售房服務商Bright MLS發布的最新報告也顯示，整個大華府地區9月房屋售價的中位數為51萬2000元，比去年增長18.8%，且平均七天就完成房產交易，在十天以內售出的房屋數量也是去年同期的兩倍多，房產交易速度打破原有紀錄。

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