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馬州逾82%可疑失業申請是詐騙 金額達5億100萬

記者張筠／馬州報導

疫情導致失業人口持續增加，相應的詐騙犯罪也增長，馬州勞工廳(Department of Labor)14日公布最新報告顯示，新冠疫情爆發後，馬州被標記為「可疑」(flagged)或被調查的失業申請，逾82%是詐騙申請，詐騙的福利金額高達5億100萬元。

州府14日公布報告顯示，犯罪集團有兩次較大規模的失業金詐騙申請，一次是今年夏天，4萬多申請為詐騙；州府安全管理部門又在夏末初秋期間發現近10萬份可疑申請，並於14日證實，今年被標記為可疑或在調查的失業申請中，逾82%為詐騙。

馬州勞工廳指，在逾10萬2000份涉嫌欺詐的外州失業補助申請(out-of-state claims )中，有91%未按要求提交完整文件，或上傳的文件被拒，另外6萬7700多份涉嫌詐騙的州內失業申請中，近70%有類似情況；另有近萬份可疑申請在接受州府審查；州府表示，隨著調查推進，被證實為詐騙的失業申請可能持續增加。

全美多州政府自6月以來陸續查出失業補助詐騙申請案增加，馬州州長霍根(Larry Hogan)也曾在7月表示，一家「大規模且複雜的犯罪集團」試圖利用假身分來騙取5億100萬元的失業補助金，該集團還參與全美至少12州的失業詐騙犯案。

州勞工廳廳長羅賓森(Tiffany Robinson)表示，州府已加倍安全調查及審查人員，確保失業申請系統安全，維護真正需要補助的民眾權益。

截至本月3日，馬州勞工廳累計發放逾73億元的新冠紓困金；3月以來，州府共審核通過77.2%的失業補助申請，另有14%的合法申請因不符合聯邦或州府的失業標準被拒。

詐騙 馬州 勞工

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