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小型社交聚會助長 大華府新冠確診創兩月來新高

記者羅曉媛／華盛頓報導

華府新增的新冠確診數在14日創下最近兩個月以來的最高紀錄，衛生部門官員指，小型社交聚會是助長近期新冠病毒傳播的主因；儘管大華府新冠確診增加適逢白宮集中爆發新冠確診，但地方衛生官員表示目前仍不清楚二者之間是否有關聯。

華府、馬州、維州三地的平均七日新增確診數在14日達到1801例，為8月13日以來的最高值；華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，在10月首周感染新冠病毒的病患，有近四分之一曾在過去兩周參與過五人以上的社交聚會，五分之一曾在餐館用餐。

這些數據基於接觸者追蹤的調查，其中並未詢問是堂食還是戶外就餐，但多數參加的小型聚會是五到十人；內斯比表示，這些新冠病患有17%近期曾出行到大華府以外地區，近22%需外出上班，其中又以醫療行業確診者最多。

她指出，工作、外出旅行、到餐館就餐以及參加社交活動是疫情期間最令人擔憂的四大活動，不過她也說，這批確診病患有半數未參與上述任一活動，但他們也不是一直待在家。

「他們有人去超市購物，與一、兩個友人見面，到教堂朝拜，到健身房鍛鍊或去修了指甲。」內斯比說，這批確診者有6%曾到宗教場所參加活動，6%參與了剪髮、做指甲等個人護理服務，但這些占比均比疫情期間任何時候都高。

馬州和維州的衛生官員也指小型社交聚會助推病毒傳播，而且隨著天氣轉涼，戶外活動減少，人們在室內的聚會也增多。

白宮9月底的大法官提名活動爆出多人確診之後，曾引起本地對病毒擴散的擔憂，內斯比並未解釋華府的新增確診有多少來自白宮，但稱白宮雇員的確診可能會被算做因上班而確診的群體。

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