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波特那&蘇爾律師事務所專精交通事故賠償

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。該律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。首先，先探討交通事故的賠償。

嚴重傷害的全面賠償和公平賠償

一場車禍可能在一瞬間使您的生活翻天覆地，嚴重的車禍可能導致嚴重傷害，永久殘疾甚至死亡。由於失去工作時間並增加醫療費用，財產損失和工資損失可能對受害者及其家人造成嚴重的經濟損失。

波特那&蘇爾律師事務所知道保險公司嘗試避免公平付款的多種方式，憑藉25多年的經驗，律師事務所已幫助超過25,000名客戶獲得了數億美元的判決和解。

經驗豐富的汽車事故代表

如果您因汽車事故受傷，則除了常規的法律建議外，您需要的還不止這些，您需要頂級的專業人員，他們瞭解人身傷害法的複雜性，並可以在索賠的每個步驟中為您提供説明。

當您選擇波特那&蘇爾律師事務所作為您的汽車車禍事故索賠代表時，律師事務所擁有強大案例所需的經驗和豐富的資源，百分百專注於您的案件，以便讓您專注於康復，如果您無法拿到賠償，是不會收費的。

如果您在以下情況中受傷，經驗豐富的汽車事故律師可以為您提供幫助。例如：汽車事故、卡車事故、摩托車事故、巴士事故、行人事故、Uber 或 Lyft事故。

車禍事故索賠中的損害

如果您因對方司機的過失而受傷，則您有權要求賠償某些損失和費用，例如：醫療費用、毀容、身體殘疾、精神疾病、痛苦與苦難、工資損失和賺錢潛力減少。

在最悲慘的情況下，車禍事故可能會導致家庭成員喪生，在這些不幸的情況下，過失的死亡訴訟可以讓您得到應得的賠償及葬禮相關的費用，賠償還包括失去的經濟支柱和陪伴。

涉及車禍事故的索賠非常複雜，您需要經驗豐富、積極進取的法律顧問幫您獲得最大程度的賠償，波特那&蘇爾律師事務所可以與保險公司聘請的高水準律師展開談判，當您選擇波特那&蘇爾律師事務所時，您可以確信您的案件將由一些美國最知名、最受國家認可的律師處理。

如果您或您所愛的人在一場汽車事故中受傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：301-854-9000；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。  

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