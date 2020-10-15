我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

馬州喬治王子郡MVA 5確診1死 員工人心惶惶

記者羅曉媛╱馬州報導

馬州交通廳下屬的汽車管理局(MVA)喬治王子郡Largo分部本周爆出五名員工確診新冠，其中一人不幸染疫身亡；MVA已開始接觸者追蹤調查，並讓相關人員自行隔離，以免病毒繼續傳播。

Largo分部主要負責處理駕照、車輛註冊等業務，共有76名員工，此次集中爆發確診相當於7%的員工染疫；該分部曾在10月5日和13日做清潔和消毒，之後也將繼續對外開放，但員工及顧客必須戴口罩，進門前需接受簡短健康篩查、測體溫。

馬州MVA發言人尼可斯(Whitney Nichels)表示，他們在10月5日獲悉Largo分部的首例確診，而最近一次有員工確診是在10月10日，該員工最後一次在Largo分部上班是10月3日。

尼可斯指，MVA對於該員工確診後病亡深感悲痛，已接洽其家人，並給其他員工安排顧問諮詢，希望作為MVA的大家庭，一起面對悲痛時刻、克服難關。

許多員工因為曾接觸確診同事現在家隔離，其中不少人很擔心，表示之後不敢返回工作崗位。

在Largo分部擔任客戶代表的鮑威爾(Walter Powell)說，他是透過臉書才知道該同事染疫身亡，「我們都很害怕，我們是為了服務公眾，但有多少人曾接觸病毒？」

MVA工會主席莫蘭(Patrick Moran)批評馬州州長霍根(Larry Hogan)未提供充分保護，也沒及時通知員工確診情況；他說，「霍根政府沒提供足夠的個人防護裝備，也沒有修復或升級通風系統，他們也不會補償這些回來上班、且無法保持社交距離的員工。」

MVA表示，他們已採取必要措施以保障員工和顧客的安全，但MVA工會認為州政府應採取更多措施。

馬州 駕照 社交距離

上一則

大選倒數20天 庫克郡仍有2萬份「郵寄投票」處理延遲

下一則

賓州秋季疫情反撲 連9日確診破千

延伸閱讀

馬州喬治王子郡汽車管理局 4人確診染新冠 1人死亡

馬州喬治王子郡汽車管理局 4人確診染新冠 1人死亡
新英格蘭3共和黨州長 未簽署大法官提名支持信

新英格蘭3共和黨州長 未簽署大法官提名支持信
馬州允中學重啟體育競賽 霍根：有益身心健康

馬州允中學重啟體育競賽 霍根：有益身心健康
加強防疫 馬州購25萬份抗原快檢試劑 15分鐘就有結果

加強防疫 馬州購25萬份抗原快檢試劑 15分鐘就有結果

大華府11所公校網路開學 馬州促推實體課

大華府11所公校網路開學 馬州促推實體課
馬州三階復工 哈維郡跟進 蒙郡、巴爾的摩不參加

馬州三階復工 哈維郡跟進 蒙郡、巴爾的摩不參加

熱門新聞

歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
被控隱瞞和中國「千人計畫」關係的哈佛大學前化學及生物化學系主任利爾波，控告學校未履行合約義務。圖為他今年1月在麻州出庭。(路透)

哈佛教授涉拿錢加入「千人計畫」 遭起訴反告校方背棄

2020-10-10 19:24
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
據分析，佛州人情緒和身體健康排名全美第12。(美聯社)

高失業率、高離婚率…全美快樂排名 佛州僅排27

2020-10-10 03:15
麻州勒星頓鎮華人夫婦涉嫌竊取商業機密被聯邦檢察官起訴。(記者唐嘉麗／攝影)

被控竊取商業機密 麻州華人夫婦遭聯邦檢察官起訴

2020-10-09 15:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺