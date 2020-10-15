馬州喬治王子郡MVA 5確診1死 員工人心惶惶

馬州 交通廳下屬的汽車管理局(MVA)喬治王子郡Largo分部本周爆出五名員工確診新冠，其中一人不幸染疫身亡；MVA已開始接觸者追蹤調查，並讓相關人員自行隔離，以免病毒繼續傳播。

Largo分部主要負責處理駕照 、車輛註冊等業務，共有76名員工，此次集中爆發確診相當於7%的員工染疫；該分部曾在10月5日和13日做清潔和消毒，之後也將繼續對外開放，但員工及顧客必須戴口罩，進門前需接受簡短健康篩查、測體溫。

馬州MVA發言人尼可斯(Whitney Nichels)表示，他們在10月5日獲悉Largo分部的首例確診，而最近一次有員工確診是在10月10日，該員工最後一次在Largo分部上班是10月3日。

尼可斯指，MVA對於該員工確診後病亡深感悲痛，已接洽其家人，並給其他員工安排顧問諮詢，希望作為MVA的大家庭，一起面對悲痛時刻、克服難關。

許多員工因為曾接觸確診同事現在家隔離，其中不少人很擔心，表示之後不敢返回工作崗位。

在Largo分部擔任客戶代表的鮑威爾(Walter Powell)說，他是透過臉書才知道該同事染疫身亡，「我們都很害怕，我們是為了服務公眾，但有多少人曾接觸病毒？」

MVA工會主席莫蘭(Patrick Moran)批評馬州州長霍根(Larry Hogan)未提供充分保護，也沒及時通知員工確診情況；他說，「霍根政府沒提供足夠的個人防護裝備，也沒有修復或升級通風系統，他們也不會補償這些回來上班、且無法保持社交距離 的員工。」

MVA表示，他們已採取必要措施以保障員工和顧客的安全，但MVA工會認為州政府應採取更多措施。