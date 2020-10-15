馬州蒙郡慷慨發津貼 累計已5000萬 議會憂壓垮財政

蒙郡自疫情爆發後持續給一線工作者發放高危行業工作津貼，累計5000萬元，比大華府多數地區都「慷慨」。（記者張筠╱攝影）

大華府 多地已暫停或減少給一線工作者的高危行業工作津貼(hazard pay)，但馬州 蒙郡仍在「慷慨解囊」甚至增加補助，3月至今已發放5000萬元津貼，雖受工會領袖認可，但引發財政吃緊擔憂，郡議會呼籲務實衡量是否繼續補助。

為減輕一線工作者的生活壓力，蒙郡從3月開始，每兩周向警察、消防員、公共交通等一線人員發放最多800元的額外工資，即高危行業工作津貼，但高於大華府多數地區，馬州喬治王子郡(Prince George)每兩周350元，巴爾的摩郡為200元。

根據蒙郡郡議會的最新備忘錄，截至9月，蒙郡共發出4920萬元的高危行業工作津貼，若持續補貼，預計到年底共發7200萬元。

但「持續的慷慨解囊」也引來官員和郡議會擔憂；郡議員芮莫(Hans Riemer)表示，疫情 持續八個月，失業問題和商家倒閉已讓政府稅收明顯減少，多個社會服務無法正常運作，若蒙郡再繼續發放大量津貼，很可能陷入財政危機；郡議會副主席哈克(Tom Hucker)也指，很高興一線工作者能得到補貼，但蒙郡也需務實衡量財政資源。

聯邦緊急管理局(FEMA)原本補貼蒙郡75%的高危行業工作津貼支出，但近日聯邦更新的最新指南稱，各郡自行承擔的費用可能多於25%；同時蒙郡緊急管理小組稱，申請聯邦補貼的過程「複雜且緩慢」。

蒙郡工會領袖則表示，高危行業工作津貼是政府必要支出，目前全郡有逾2萬3000多人確診新冠肺炎，其中包括1200多名郡府員工，警察、消防員等每天冒生命危險維護民眾生活，「如果沒有他們，我們仍處危險中」；蒙郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)在今年4月與該郡最大的三個工會協定，蒙郡結束緊急狀態之前，郡府會持續提供高危行業工作津貼。

綜觀大華府地區，蒙郡發放的高危行業工作津貼「最慷慨」，馬州多數地區已在復工後減少該津貼，州府也在9月停止對州府官員的額外補助，只有在隔離區工作者可收到每小時5.13元的「防疫津貼」(response pay)；華府在疫情爆發後，曾給部分員工每天多發14元薪資，但也在7月25日進入二階復工後暫停補助，而維州費郡、勞登郡、威廉王子郡等地從未發過疫情相關的高危行業工作津貼，只有部分地區給一線工作人員發放一次性補助。