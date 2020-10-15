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補救斷網 維州選民登記延至今晚11時59分

記者張筠╱維州報導
維州選民登記截止時間延長至15日晚11時59分，選民可到地方選舉辦公室登記或上網登記。（記者張筠╱攝影）
維州選民登記截止時間延長至15日晚11時59分，選民可到地方選舉辦公室登記或上網登記。（記者張筠╱攝影）

距離11月3日的總統大選僅剩20天，維州選民登記原定13日截止，但當天系統崩潰影響作業，維州維權團體連夜提告維州各選舉部門，要求截期延長48小時並通知公眾；維州聯邦法官14日下令延長選民登記截止時間到15日(今)晚11時59分，並稱系統崩潰對想要登記選民者造成「重大傷害」。

維州聯邦法官吉布尼(John A. Gibney)14日發布動議(motion)，將維州選民登記的截止時間延長至15日晚11時59分，包括線上和線下；選民可在此之前到維州選舉委員會(Board of Elections)官網登記：https://bit.ly/2IlyFYT，或到地方選舉辦公室親自登記，郵寄選民登記表的郵戳時間也不得晚於15日。

維州選民登記系統13日因光纖意外切斷而崩潰，副州長費爾法克斯(Justion Fairfax)率先在推特呼籲延長選民登記截止時間，獲維權團體響應；非營利組織「公民權利律師委員會」(The Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law)13日晚連夜也提起訴訟，稱此次網路崩潰損傷成千上萬的少數族裔和年輕選民的權益，要求延期。

吉布尼批准延期的動議立即生效，民眾可盡快上網登記；維州州長諾譚(Ralph Northam)支持此決定，州檢察長賀林(Mark Herring)也表示，「距離大選日僅剩20多天，我們需要維護每一選民的投票權。」

不過也有共和黨人批評諾譚政府對選前工作的準備和管理不當，稱四年前就曾出現選前系統崩潰的事故，今年卻重蹈覆轍，再度出包，實在不應該。

2016年維州選民登記截止日當天，也因大量選民登錄網站致系統崩潰，聯邦法官也曾下令延長截止時間36小時，在延長的36小時中，有逾2萬5000選民登記。

四年前維州也曾因系統崩潰而延長選民登記截止時間。（記者張筠 / 攝影）
四年前維州也曾因系統崩潰而延長選民登記截止時間。（記者張筠 / 攝影）

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