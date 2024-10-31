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中國留學生吳曉磊威脅民主人士 獲美減刑已回中國

中央社台北31日電
2022年在美國威脅海外民主運動人士，被判9個月監禁的中國留學生吳曉磊獲美國減刑，已於9月16日返回中國。路透
2022年在美國威脅海外民主運動人士，被判9個月監禁的中國留學生吳曉磊獲美國減刑，已於9月16日返回中國。路透

美國之音報導，據美國法院文件顯示，2022年在美國威脅海外民主運動人士，被判9個月監禁的中國留學生吳曉磊獲美國減刑，已於9月16日返回中國。

報導引述麻州聯邦地區法院文件，文件寫道，「美國政府聲明，吳曉磊（Xiaolei Wu，另譯吳嘯雷）已從美國司法部法警局（USMS）的監禁中釋放，並返回中華人民共和國。」這份文件日期標註為2024年9月16日。

在另一份美國司法部的文件中也證實，美國總統拜登（Joe Biden）於9月12日簽署一份赦免文件，將吳曉磊的總刑期減為按已服刑時間並折抵，稱其不完全服滿刑期符合美國的「國家利益」。

其中，減刑附帶條件要求，吳曉磊離開美國且不再涉足美國領土和屬地，也不得再犯任何針對美國的罪行或違反美國法律的行為。

曾被吳曉磊威脅要砍掉雙手的民主運動人士「柔伊」（Zoey，化名），已於9月從檢察官處獲悉吳曉磊被釋放。據柔伊友人表示，柔伊對此感到震驚和不解，並擔心自身安全。

柔伊另一名友人亞力克斯（Alex，化名）則提到，吳曉磊的微信近日發布一則動態，內容是他在彈吉他，定位顯示北京。

有消息稱，這是今年9月美中換囚行動的一部分。9月15日，美國務院宣布，自2006年起遭到中國關押的美國牧師林大衛（David Lin）已經獲釋。

六四學生領袖、「人道中國」共同創辦人周鋒鎖認為，若吳曉磊的釋放是交換林大衛的協議的一部分，可能說明吳曉磊在中國確實有一定的背景。

周鋒鎖表示，吳曉磊一案起到一定震懾作用。「自事情發生後，明顯感覺到在美國校園的小粉紅收斂很多，今年我在很多美國大學做活動，都沒碰到小粉紅。」

美國之音聯繫國務院、麻州聯邦檢察官辦公室，截稿前未收到回覆。白宮國安會則表示不予置評。

就讀波士頓柏克萊音樂學院的吳曉磊於2022年在美國威脅海外民主運動人士，被控「網路跟蹤纏擾罪」和「跨州傳播威脅通訊罪」。今年4月被判處9個月監禁，出獄後得接受3年的監督。

國務院 麻州 司法部

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