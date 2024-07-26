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菩提禪修減壓班8月3日開課體驗禪修寧靜有助舒緩身心靈

波士頓訊
菩提禪修減壓班8月3日開課，體驗禪修寧靜、有助改善身體亞健康狀況、舒緩身心壓力。
菩提禪修減壓班8月3日開課，體驗禪修寧靜、有助改善身體亞健康狀況、舒緩身心壓力。

處在高速發展的社會，隨著時代的變遷、科技的發達、競爭力的提升，人們身心每天都要面對來自各種方方面面的壓力和障礙。閣下是否正陷於家庭、情感、人際關係的苦惱之中而無法自拔呢？是否正在苦苦尋求掙脫煩躁和壓力的有效方法？歡迎參加菩提禪修減壓班。

菩提禪修減壓班是為了社會各階層人士量身打造的入門禪修練習。隨著修練讓您嚐試禪修的寧靜滋味、提升身心靈、舒緩身心的疲憊和壓力。只要報名參加一連七天每天晚上兩個半小時的修練，在課程中，跟隨菩提禪修菩提宗師學習轉念、學著快樂生活，讓自己從家庭、工作、情感、疾病的壓力煩惱中解脫出來，獲得生命前行的能量。

菩提禪修減壓班八月課程8月3日(星期六)至8月9日(星期五)每晚6:45至9:15、九月課程9月5日（星期四）至9月11日(星期三)每晚6:45-9:15聽課學習，親身體驗菩提禪修、改善身體亞健康狀況、提升身心能量、減輕工作、學業…等壓力和困擾。

歡迎想要體驗禪修、改善身體亞健康狀況、提升身心能量、減輕工作、學業…等壓力和困擾的朋友們，誠摯邀請您一起來參與並體驗禪修舒心減壓課程。欲查詢報名詳情或任何疑問，歡迎致電：1-781-874-1023，波士頓菩提禪堂地址：101 Mystic Ave., Medford MA 02155。

波士頓

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