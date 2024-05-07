我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

世界新聞網／輯
麥當勞示意圖，非新聞事件照。（美聯社）
麥當勞示意圖，非新聞事件照。（美聯社）

德州46歲律師利莫（Jeffrey Limmer）4日在西休士頓麥當勞因試圖安撫對店員咆哮的憤怒顧客而遭槍殺，嫌犯行兇後駕車逃逸，警方目前尚未掌握嫌犯身分。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，利莫畢業於德克薩斯大學奧斯汀分校及南德克薩斯法學院，目前是Lewis Brisbois法律事務所休士頓辦公室的合夥人。

德州律師Jeffrey Limmer在麥當勞因試圖安撫生氣的顧客而遭槍殺。(取自...
德州律師Jeffrey Limmer在麥當勞因試圖安撫生氣的顧客而遭槍殺。(取自Lewis Brisbois法律事務所網站)

警方表示，4日晚間一名顧客因為要求餐點退費而對麥當勞店員憤怒咆哮，利莫看到後介入紛爭，試圖安撫生氣的顧客，該名顧客因此轉而和利莫爭執，他們在店外爭吵，利莫將該顧客推倒在地，接著該顧客回到自己的車上取出一把槍，對利莫開了兩槍。

警方表示，利莫被射傷後跑回麥當勞，店員叫了救護車，利莫最後仍不治，而嫌犯行兇後開著藍色的福特貨車逃逸，目前尚未掌握嫌犯身分。

利莫的姊姊珍妮佛表示，利莫住在該麥當勞附近，他很常去那邊，對於弟弟介入他人的紛爭她一點都不意外，因為利莫心地善良，工作時努力幫助他人，總是想保護弱小、伸張正義。

利莫的朋友蒙特維德（Greg Monteverde）向媒體表示，利莫介入顧客和店員的紛爭，試圖緩和情況和讓顧客冷靜，他認為利莫很勇敢，他很尊敬他。

蒙特維德說，很多認識利莫的人都知道他就是那樣的人，在學校的時候利莫就會邀請那些較不受歡迎的同學參加派對或活動，他說他相信利莫現在在天堂會往下看對大家說，「一切都沒事了」。

麥當勞 休士頓 德州

上一則

著名網站StubHub竟買到假票 芝父女氣炸

延伸閱讀

五位媽媽在加州迪士尼樂園圍毆一女 幼童在旁觀戰

五位媽媽在加州迪士尼樂園圍毆一女 幼童在旁觀戰
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅

Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅
麥當勞品項史上最失敗 這款漢堡被罵翻「肉柴難吃」

麥當勞品項史上最失敗 這款漢堡被罵翻「肉柴難吃」

熱門新聞

監視器畫面顯示，葛雷格帶柯瑞去健身房並強迫他在高速的跑步機上跑步，導致柯瑞數度摔落機台。(擷取Court TV 畫面)

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

2024-05-02 10:58
住在貝爾米德的孩子，大都進入蒙哥馬利高中就讀。(蒙哥馬利高中臉書)

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

2024-05-02 11:53
至少有1000人加入「假冒凱西‧瑪麗‧陳受害者討論群」。(臉書截圖)

假冒華女哺乳顧問 收集裸照及影片 上千媽媽恐受害

2024-05-06 10:33
威斯康辛州霍雷布山中學外傳槍擊事件，一名14歲槍手遭警方擊斃，未造成其他傷亡。(美聯社)

威州14歲少年持長槍在校外行走 還沒進校園就遭警方擊斃

2024-05-01 22:05
維州阿靈頓的居民預期壽命達85.3歲。(維州阿靈頓政府臉書)

全美快樂城 這城市奪冠 北卡洛麗第7

2024-05-02 12:08
年紀雖然小，但君貝(左四)學習表現出色。(君貝臉書)

印州最年輕大學畢業生 15歲移民之子寫紀錄

2024-05-03 10:25

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
華人好市多掃貨 賣不掉就退 代購者不怕囤貨

華人好市多掃貨 賣不掉就退 代購者不怕囤貨
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了