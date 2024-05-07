律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

麥當勞示意圖，非新聞事件照。（美聯社）

德州 46歲律師利莫（Jeffrey Limmer）4日在西休士頓 的麥當勞 因試圖安撫對店員咆哮的憤怒顧客而遭槍殺，嫌犯行兇後駕車逃逸，警方目前尚未掌握嫌犯身分。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，利莫畢業於德克薩斯大學奧斯汀分校及南德克薩斯法學院，目前是Lewis Brisbois法律事務所休士頓辦公室的合夥人。

德州律師Jeffrey Limmer在麥當勞因試圖安撫生氣的顧客而遭槍殺。(取自Lewis Brisbois法律事務所網站)

警方表示，4日晚間一名顧客因為要求餐點退費而對麥當勞店員憤怒咆哮，利莫看到後介入紛爭，試圖安撫生氣的顧客，該名顧客因此轉而和利莫爭執，他們在店外爭吵，利莫將該顧客推倒在地，接著該顧客回到自己的車上取出一把槍，對利莫開了兩槍。

警方表示，利莫被射傷後跑回麥當勞，店員叫了救護車，利莫最後仍不治，而嫌犯行兇後開著藍色的福特貨車逃逸，目前尚未掌握嫌犯身分。

利莫的姊姊珍妮佛表示，利莫住在該麥當勞附近，他很常去那邊，對於弟弟介入他人的紛爭她一點都不意外，因為利莫心地善良，工作時努力幫助他人，總是想保護弱小、伸張正義。

利莫的朋友蒙特維德（Greg Monteverde）向媒體表示，利莫介入顧客和店員的紛爭，試圖緩和情況和讓顧客冷靜，他認為利莫很勇敢，他很尊敬他。

蒙特維德說，很多認識利莫的人都知道他就是那樣的人，在學校的時候利莫就會邀請那些較不受歡迎的同學參加派對或活動，他說他相信利莫現在在天堂會往下看對大家說，「一切都沒事了」。