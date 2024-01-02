我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

買菜留意 麻州超市自助結帳機遭裝盜刷器

特派員黃惠玲／綜合報導
越來越多超市推出顧客自助結帳的服務，不法分子也因此有機可乘。(特派員黃惠玲／攝影)
越來越多超市推出顧客自助結帳的服務，不法分子也因此有機可乘。(特派員黃惠玲／攝影)

麻州連鎖羅氏兄弟超市(Roche Bros. Supermarket)日前表示，該超市位於薩德伯里農場(Sudbury Farms)的據點內，其中兩個自助結帳台的密碼板上，發現被安裝了可竊取信用卡號碼的設備。

這處超市位於薩德伯里的波士頓郵政路(Boston Post Road)，根據當地媒體WCVB報導，雖然尚未證實有任何客戶的數據遭盜或外洩，但這家家族式經營的超市警告聖誕節前夕或之前曾在該店購物的顧客，可能其信用卡信息已受到安全威脅。

羅氏兄弟超市執行長巴納爾(Kevin Barner)表示，在發現了盜刷裝滯後，公司立即採取了措施保護所有據點的收銀機，並展開調查。

總部位於麻州曼斯菲爾德(Mansfield)的羅氏兄弟公司，在該州有20家分店，目前僅薩德伯里農場的分店發現遭安裝盜刷器，其他分店均沒有這種情形。

新英格蘭警方一直在調查在其他超市、雜貨店的盜刷事件，上個月，超市連鎖Market Basket在新罕布夏州的Concord、Nashua，以及麻州的Haverhill、Somerville、Reading等分店，都發現了類似盜刷事件。

最近又有報導稱，位於麻州切爾喜(Chelsea)的一家Market Basket的員工，發現店內的自助收銀機被裝上了信用卡盜刷裝置，Market Basket在麻州經營大約90家分店。

另一家連鎖超市Weis Markets上個月也披露，該連鎖位於馬里蘭州的兩家超市，發現了盜刷裝置，該公司已經展開內部調查。Weis Markets總部位於賓週薩伯里(Sunbury)，這家超市在賓州、德拉瓦州、馬里蘭州、新州、紐約州、維吉尼亞州、西維州經營大約200家門店。

Weis Markets名列Progressive Grocer2023年北美頂級食品和消費品零售商百名排行榜的第60位。

信用評分服務機構FICO提醒，客戶在任何時候，如果發現信用卡支付终端可能被篡改或有東西附著在上面，都應該保持警惕，避免使用該設備進行支付。

一般超市自助結帳櫃台，因平時沒有店員駐守，因此可能讓不肖分子有機會安裝信用卡盜刷...
一般超市自助結帳櫃台，因平時沒有店員駐守，因此可能讓不肖分子有機會安裝信用卡盜刷設施。(特派員黃惠玲／攝影)

麻州 信用卡 馬里蘭州

上一則

每月水電費 夏威夷最貴 密西西比最便宜

下一則

竄改Target禮卡詐錢 2華男維州被捕

延伸閱讀

麻州8起假搶劫 為詐欺「U簽證」鑽法律漏洞 FBI提告

麻州8起假搶劫 為詐欺「U簽證」鑽法律漏洞 FBI提告
路透：烏克蘭提新軍援清單 F-18、黑鷹、薩德防空系統在列

路透：烏克蘭提新軍援清單 F-18、黑鷹、薩德防空系統在列
麻州收容所爆滿 無證客睡在波士頓機場

麻州收容所爆滿 無證客睡在波士頓機場
明年海運景氣如何？航運大老警告新船下水 動盪期將至

明年海運景氣如何？航運大老警告新船下水 動盪期將至

熱門新聞

涉案被捕的23歲無證客羅梅洛，右為被殺害的16歲美少女莉茲貝絲‧梅迪納。(取自埃德納警局Instagram)

無證移民跟蹤16歲少女到家 狂捅數刀殺害 還回她男友訊息

2023-12-31 20:41
拉克羅斯威大校長高喬(左圖，右圖右)因與妻子威爾遜(右圖左)拍攝成人影片，遭校董會解雇。(拉克羅斯威大)

威大校長拍色情片遭解雇 反控校方侵害言論自由

2023-12-28 16:21
過去一年多來，已有超過2萬8000名越境移民抵達芝城，圖為前陣子露宿芝警局外的尋求庇護移民。(本報檔案照片)

陸路行不通改從天降 德州包下波音777 送355移民至芝城

2023-12-31 19:32
新州艾薩克士郡居民珍妮絲·米勒，被控長期詐領已故親人的社安福利，金額累計超過100萬元。(美聯社)

詐領死者社安金25年逾百萬 新州婦被控罪

2023-12-29 16:45
報稅季節到，過去一年購買電動車的車主，將可申請最高達7500元的聯邦抵稅額。(pexels)

電動車抵稅多 充電設備也節稅 可抵免聯邦稅最高7500元

2024-01-01 13:48
賓州亞當斯郡動物收容所內的犬隻，在聖誕節被領養一空。(取材自臉書)

近50年來首次 賓州動物收容所 聖誕節前狗狗全被領養

2023-12-28 17:48

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊