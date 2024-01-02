買菜留意 麻州超市自助結帳機遭裝盜刷器

越來越多超市推出顧客自助結帳的服務，不法分子也因此有機可乘。(特派員黃惠玲／攝影)

麻州 連鎖羅氏兄弟超市(Roche Bros. Supermarket)日前表示，該超市位於薩德伯里農場(Sudbury Farms)的據點內，其中兩個自助結帳台的密碼板上，發現被安裝了可竊取信用卡 號碼的設備。

這處超市位於薩德伯里的波士頓郵政路(Boston Post Road)，根據當地媒體WCVB報導，雖然尚未證實有任何客戶的數據遭盜或外洩，但這家家族式經營的超市警告聖誕節前夕或之前曾在該店購物的顧客，可能其信用卡信息已受到安全威脅。

羅氏兄弟超市執行長巴納爾(Kevin Barner)表示，在發現了盜刷裝滯後，公司立即採取了措施保護所有據點的收銀機，並展開調查。

總部位於麻州曼斯菲爾德(Mansfield)的羅氏兄弟公司，在該州有20家分店，目前僅薩德伯里農場的分店發現遭安裝盜刷器，其他分店均沒有這種情形。

新英格蘭警方一直在調查在其他超市、雜貨店的盜刷事件，上個月，超市連鎖Market Basket在新罕布夏州的Concord、Nashua，以及麻州的Haverhill、Somerville、Reading等分店，都發現了類似盜刷事件。

最近又有報導稱，位於麻州切爾喜(Chelsea)的一家Market Basket的員工，發現店內的自助收銀機被裝上了信用卡盜刷裝置，Market Basket在麻州經營大約90家分店。

另一家連鎖超市Weis Markets上個月也披露，該連鎖位於馬里蘭州 的兩家超市，發現了盜刷裝置，該公司已經展開內部調查。Weis Markets總部位於賓週薩伯里(Sunbury)，這家超市在賓州、德拉瓦州、馬里蘭州、新州、紐約州、維吉尼亞州、西維州經營大約200家門店。

Weis Markets名列Progressive Grocer2023年北美頂級食品和消費品零售商百名排行榜的第60位。