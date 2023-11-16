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台灣小提琴女孩林昕生 波士頓愛樂奏響美妙音符

記者何卓賢／即時報導
小提琴手林昕生。（林昕生提供）
小提琴手林昕生。（林昕生提供）

來自台灣的26歲女孩林昕生，本周五(17日)晚8時將參與波士頓愛樂團演出，以第二小提琴手分身分奏響美妙音符。

這場音樂將由指揮家本傑明贊德(Benjamin Zander)帶領，據他介紹，音樂會的主題旨在彰顯人類克服困境的力量，通過三位作曲家獨特的作品，譜寫經歷悲劇後通向未來的勇氣。音樂會以本傑明布里頓(Benjamin Britten)的歌劇「彼得克萊姆斯(Peter Grimes)」的七分鐘「帕薩卡利亞(Passacaglia)」開場，緊接著的是巴托克(Bartók)的「第三鋼琴協奏曲」，由鋼琴家本傑明霍赫曼(Benjamin Hochman)帶來獨奏。中場休息之後，以蕭士塔高維奇(Shostakovich)的「第十交響曲」結束。

林昕生在波士頓交響大廳排練。（林昕生提供）
林昕生在波士頓交響大廳排練。（林昕生提供）

這已經是林昕生第二次參與波士頓愛樂的演出。波士頓愛樂每年有四場演出，雖然通過了選拔，本來沒有受邀參與11月表演的林昕生積極用行動表明熱誠，在距離演出只剩不到兩周的時間主動要求加入，從零開始練習這三首非常具有挑戰性的曲子。受訪時正是演出前一晚，林昕生即將前去參加總綵排，坦言對明天的演出自己有些緊張，但也有信心拉好。

在爸媽的推動之下，林昕生七歲開始就學習小提琴，在台灣實踐大學小提琴專業畢業，今年剛在美國波士頓大學獲得小提琴碩士學位。在美晉升琴藝期間，林昕生挖掘了自己在音樂教育上的興趣，目前在波士頓近郊一所公立小學，給幼兒園到三年級的小孩上音樂課。

展望未來，林昕生希望能夠留在美國繼續教授音樂知識，也很享受波士頓的音樂氛圍以及文化環境。她期待有一日能夠結識一群志同道合的音樂夥伴，一起通過不同媒介的碰撞，繼續傳遞小提琴的力量。

17日晚的音樂會將在波士頓交響大廳(Boston Symphony Hall)舉行，同時也提供線上觀看現場直播的購票選項。購票信息和音樂會詳情可參：https://bostonphil.my.salesforce-sites.com/ticket/#/events/a0S8Y00000nwgybUAA

波士頓 歌劇 教育

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