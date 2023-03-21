我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

聯合國婦女論壇2023 佛光山倡導眾生平等理念

本報訊
2023聯合國婦女論壇
2023聯合國婦女論壇

2023年三八國際婦女節，佛光山和國際佛光會在聯合國婦女地位委員會的平行論壇上，比丘尼再一次以光和熱征服世界、感動人心！

由國際佛光會世界總會配合第67屆聯合國婦女地位委員會主辦的平行論壇，於美東3月8日在紐約救世軍大樓舉行，國際佛光會世界總會再一次以感動、創意和誠意，帶來了激動人心的演講，打開了各國出席者的眼界，認識了佛光會僧信二眾在疫情期間為改變世界所做出的努力和貢獻。

這是國際佛光會第五次在聯合國婦女地位委員會期間主辦論壇，今年的主題是「信仰與平等：後疫情時代賦予婦女兒童的權力」，與談人是國際佛光會美東區副秘書長永固法師、國際佛光會東南亞副秘書長覺誠法師、人間佛教研究院副院長妙光法師、加拿大多倫多佛光山住持覺凡法師以及國際佛光會聯合國主任委員何美寶。

論壇開始前，邀請了紐約大都會歌劇院的知名音樂家克莉斯汀麥克斯韋場演唱由紐約協會會長陳澄慧編曲的《 愛與和平》，以天籟般的歌聲為論壇拉開序幕。

國際佛光會世界總會美東區副秘書長永固法師指出，這次是代表國際佛光會來參加在聯合國所舉行的第67屆婦女地位委員會的年會，這場論壇是佛光會針對信仰和平等作出發表，讓更多人認識佛光山比丘尼和佛光會的角色，而在疫情期間從不停止過的弘法利生腳步感動了許多人。

他說，通過這次的分享，讓大家更認識到國際佛光會、它做了什麼，以及未來的挑戰，這些挑戰很多，因為世界上還需要更多光明的力量。

永固法師說，參加國際佛光會的價值意義是不一樣的，他也要感恩星雲大師，讓比丘尼也可以在國際的舞臺上發光發熱，而且把人間佛教精神帶到世界每一個地方。他強調，佛光山和佛光會不會忘記星雲大師的教誨，將會繼續貫徹和推動平權、平等。

在全球慈善和賑災的工作上，馬來西亞的覺誠法師總是不遺餘力；作為論壇其中一名與談人，他分享了多個重要的慈善行動，來說明佛光會在疫情期間為改善弱勢群體，所做的努力。

「佛光山和國際佛光會奉行的是人間佛教，星雲大師給我們的使命，是通過慈善福利社會，通過教育培養人才。因此，在疫情的3年裡，我們一直在國際上努力幫助那些受危機影響的人，特別是兒童和婦女。我們遵循星雲大師給我們的使命，不忍眾生苦，當任何地方出現危機，我們都會盡力給予支援和幫助。這是因為大師望世界和平，沒有戰爭也沒有饑餓。」

國際佛光會聯合國發展委員會主任委員及多倫多協會會長何美寶，則以一名佛光幹部的身份，講述了在疫情期間，佛光會仍保持活躍，通過各種活動關心社會的體驗。「轉型是一個化危為機的方法，創新是突破困難的動力。我們的會員、義工，每一位都在辦文化、教育、慈善、共修等活動上，不斷推陳出新，努力在線上舉辦了各式各樣的活動，繼續為社區服務。」何美寶從慈善、全球會員線上大會、全球佛學會考、T-Earth森眾計劃以及 VegRun復蔬公益路跑等活動的舉行，分享了佛光山比丘尼和佛光人即使在苦難期間也永不停歇的精神。

佛光山多倫多住持覺凡法師在演講中提出了國際佛光會的願景，以及佛光山比丘尼在疫情和後疫情期間所做的工作。在談論佛光山的願景和使命之前，他談到了星雲大師。他說，大師是一位偉大的宗教領袖，引導比丘尼僧團在全球不同的國家服務，這一切都是因為他的終身事業是力求讓人們實現「和平與幸福」。

覺凡法師指出，通過大師80多年的努力，他提出了一個致力於人類平等的願景和使命，而他所有的願景都是為實現聯合國婦女平權而努力。他說，佛教裡所說的「六和敬」，對性別平等的四個影響領域產生更大的影響，包括結束性別的暴力、經濟上賦予婦女權力、婦女參與治理和公共生活，以及和平與安全。

佛光山倡導平等理念
佛光山倡導平等理念

疫情 聯合國 星雲大師

上一則

「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

下一則

大華府阿茲海默症講座 3/23起上線

延伸閱讀

佛光山住持會宋濤 續推兩岸和平交流

佛光山住持會宋濤 續推兩岸和平交流
星雲大師圓寂 北卡佛光山追思讚頌

星雲大師圓寂 北卡佛光山追思讚頌
懷念星雲大師

懷念星雲大師
新州佛光人緬懷師恩 向星雲大師致敬

新州佛光人緬懷師恩 向星雲大師致敬
吳宇森、星雲大師曾有動人情誼 感傷喊「我是半個佛光人」

吳宇森、星雲大師曾有動人情誼 感傷喊「我是半個佛光人」
星雲大師獲頒一等教育專業獎章 未領過畢業證書但發出無數文憑

星雲大師獲頒一等教育專業獎章 未領過畢業證書但發出無數文憑

熱門新聞

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

2023-03-13 21:00
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)

「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

2023-03-20 15:22
鉅富馬斯克傳出，正在奧斯汀郊區興建一個德州烏托邦。 （路透） 路透社

新屋3臥室月租僅800元 馬斯克擬在德州蓋烏托邦社區

2023-03-15 20:46
新澤西州居民大約每四人就有一人透過新州系統NJ FamilyCare，參加俗稱「白卡」的醫療補助計畫。(Getty Images)

白卡下月開始重審資格 多達1420萬人恐失福利

2023-03-16 14:42
芝加哥地區的房屋首購族，只要收入符合規定，將有機會拿到3000元的頭期款補助。(特派員黃惠玲／攝影)

首購族買房頭期款補助3000元 全美10都會區可申請

2023-03-20 12:46

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領