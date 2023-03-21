聯合國婦女論壇2023 佛光山倡導眾生平等理念

2023聯合國婦女論壇

2023年三八國際婦女節，佛光山和國際佛光會在聯合國 婦女地位委員會的平行論壇上，比丘尼再一次以光和熱征服世界、感動人心！

由國際佛光會世界總會配合第67屆聯合國婦女地位委員會主辦的平行論壇，於美東3月8日在紐約救世軍大樓舉行，國際佛光會世界總會再一次以感動、創意和誠意，帶來了激動人心的演講，打開了各國出席者的眼界，認識了佛光會僧信二眾在疫情 期間為改變世界所做出的努力和貢獻。

這是國際佛光會第五次在聯合國婦女地位委員會期間主辦論壇，今年的主題是「信仰與平等：後疫情時代賦予婦女兒童的權力」，與談人是國際佛光會美東區副秘書長永固法師、國際佛光會東南亞副秘書長覺誠法師、人間佛教研究院副院長妙光法師、加拿大多倫多佛光山住持覺凡法師以及國際佛光會聯合國主任委員何美寶。

論壇開始前，邀請了紐約大都會歌劇院的知名音樂家克莉斯汀麥克斯韋場演唱由紐約協會會長陳澄慧編曲的《 愛與和平》，以天籟般的歌聲為論壇拉開序幕。

國際佛光會世界總會美東區副秘書長永固法師指出，這次是代表國際佛光會來參加在聯合國所舉行的第67屆婦女地位委員會的年會，這場論壇是佛光會針對信仰和平等作出發表，讓更多人認識佛光山比丘尼和佛光會的角色，而在疫情期間從不停止過的弘法利生腳步感動了許多人。

他說，通過這次的分享，讓大家更認識到國際佛光會、它做了什麼，以及未來的挑戰，這些挑戰很多，因為世界上還需要更多光明的力量。

永固法師說，參加國際佛光會的價值意義是不一樣的，他也要感恩星雲大師 ，讓比丘尼也可以在國際的舞臺上發光發熱，而且把人間佛教精神帶到世界每一個地方。他強調，佛光山和佛光會不會忘記星雲大師的教誨，將會繼續貫徹和推動平權、平等。

在全球慈善和賑災的工作上，馬來西亞的覺誠法師總是不遺餘力；作為論壇其中一名與談人，他分享了多個重要的慈善行動，來說明佛光會在疫情期間為改善弱勢群體，所做的努力。

「佛光山和國際佛光會奉行的是人間佛教，星雲大師給我們的使命，是通過慈善福利社會，通過教育培養人才。因此，在疫情的3年裡，我們一直在國際上努力幫助那些受危機影響的人，特別是兒童和婦女。我們遵循星雲大師給我們的使命，不忍眾生苦，當任何地方出現危機，我們都會盡力給予支援和幫助。這是因為大師望世界和平，沒有戰爭也沒有饑餓。」

國際佛光會聯合國發展委員會主任委員及多倫多協會會長何美寶，則以一名佛光幹部的身份，講述了在疫情期間，佛光會仍保持活躍，通過各種活動關心社會的體驗。「轉型是一個化危為機的方法，創新是突破困難的動力。我們的會員、義工，每一位都在辦文化、教育、慈善、共修等活動上，不斷推陳出新，努力在線上舉辦了各式各樣的活動，繼續為社區服務。」何美寶從慈善、全球會員線上大會、全球佛學會考、T-Earth森眾計劃以及 VegRun復蔬公益路跑等活動的舉行，分享了佛光山比丘尼和佛光人即使在苦難期間也永不停歇的精神。

佛光山多倫多住持覺凡法師在演講中提出了國際佛光會的願景，以及佛光山比丘尼在疫情和後疫情期間所做的工作。在談論佛光山的願景和使命之前，他談到了星雲大師。他說，大師是一位偉大的宗教領袖，引導比丘尼僧團在全球不同的國家服務，這一切都是因為他的終身事業是力求讓人們實現「和平與幸福」。

覺凡法師指出，通過大師80多年的努力，他提出了一個致力於人類平等的願景和使命，而他所有的願景都是為實現聯合國婦女平權而努力。他說，佛教裡所說的「六和敬」，對性別平等的四個影響領域產生更大的影響，包括結束性別的暴力、經濟上賦予婦女權力、婦女參與治理和公共生活，以及和平與安全。