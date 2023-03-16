麥當勞推出 Bacon Ranch McCrispy 和 Bacon Ranch Deluxe McCrispy 三文治

Bacon Ranch McCrispy TM和 Bacon Ranch Deluxe McCrispyTM

麥當勞 的香脆雞肉三明治自2021年加入美國麥當勞菜單陣容後迅速成為粉絲最愛。現在，這款備受寵愛的三明治將結合我們最經典的部分菜單選項 ─ 黃金雞塊（McNuggets）、麥滿分三明治（McMuffin）和McFlurry甜點─共創一個全新的名稱：McCrispy。

能夠冠上“Mc“的頭銜絕對是麥當勞的榮耀標幟。為了紀念這個特別的時刻，麥當勞將從今天開始，限時推出兩款全新的McCrispy三明治。

鄭重為您推薦：Bacon Ranch McCrispy和Bacon Ranch Deluxe McCrispy。這兩款三明治都以我們的招牌去骨雞肉為主，澆上用蘋果 木熏香的培根和用白脫奶、乾燥藥草和香料製作的全新濃鬱Ranch醬料，搭配烘烤過的馬鈴薯圓麵包。Bacon Ranch McCrispy還包括鋸齒紋酸甜醃黃瓜，而Bacon Ranch Deluxe McCrispy則添加羅馬番茄和萵苣絲。

這兩款令人垂涎三尺的三明治將在全國參與活動的麥當勞餐廳限時推出，售完即止。