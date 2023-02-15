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JPMorgan Chase摩根大通銀行在波士頓Kneeland街分行舉行盛大農曆新年慶祝活動

本報訊
摩根大通銀行亞太地區事務辦公室全球負責人 Vivian Young、新英格蘭地區消費銀行總監 Roxann Cooke 和華美福利會首席執行官Mary Chin，以及波士頓唐人街分行團隊成員參加了這次農曆新年的慶祝活動。
摩根大通銀行亞太地區事務辦公室全球負責人 Vivian Young、新英格蘭地區消費銀行總監 Roxann Cooke 和華美福利會首席執行官Mary Chin，以及波士頓唐人街分行團隊成員參加了這次農曆新年的慶祝活動。

上周六JPMorgan Chase摩根大通銀行在波士頓Kneeland 街的唐人街分行慶祝農曆新年，邀請全美唯一的Gund Kwok巾幗亞裔女子舞獅舞龍團精彩演出，並向向致力於縮小大波士頓地區美國亞裔貧富差距的當地組織捐款 57,500 美元，以增加波士頓亞裔和亞裔美國人社區獲得小企業指導和財務健康資源的機會。

農曆新年在中國和東亞國家通常被稱為春節，是全球近 20 億人慶祝的最大假期。每個農曆新年都與一個生肖有關—2023 年是兔年。透過其亞太事務辦公室，JPMorgan Chase承諾通過提高對文化認同、促進經濟增長以及投資社區、客戶和員工的社區發展，為全球亞太社區帶來機遇和進步。

「在JPMorgan Chase，我們提升了亞太裔員工、客戶和合作夥伴的獨特歷史、文化、語言和身份的認同。我們致力於為這個多元化和不斷發展的全球社區創造一個更加公平和包容的未來，」JPMorgan Chase亞太裔事務辦公室全球負責人 Vivian Young 說。「我們很高興能夠支持我們在波士頓的社區合作夥伴並慶祝農曆新年。」

為了向大波士頓地區的社區創造機會，JPMorgan Chase摩根大通向三個當地組織提供了總計 57,500 美元的資金。

華美福利會Asian American Civic Association (AACA)捐款 30,000 美元。其中25,000 美元用於支持亞裔商業培訓和指導計劃。使初期和較成熟的企業主了解盈利能力、成本控制、市場動態等，以幫助他們發展業務。該項目的第三批學生將於今年春天畢業。5,000 美元將用於導師與受訓者之間的匹配，並為該組織的下一次商業推介比賽做計劃。

向 Asian Community Development Corp亞美社區發展協會(ACDC)的「Building Blocks – Matched Savings」計劃提供 25,000 美元。該計劃涵蓋預算、儲蓄和建立信用等重要主題，並通過提供中文研討會和服務來彌合語言差距，從而使工薪階層移民家庭能夠充分利用他們的錢。每個家庭都可以獲得一對一的諮詢服務，建立目標並製定資金管理計劃來實現他們的個人理財目標。從為期 12 個月的計劃畢業後，每個參與者都會獲得一筆儲蓄匹配。此外，該公司還為 English for New Bostonians 的小企業宣傳競賽捐助了 2,500 美元，為移民企業家提供了一個分享想法、商業理念和創業精神的平台。

「AACA勞動力和創業培訓計劃旨在縮小亞裔社區的收入和財富差距，這是所有群體中差距最大的，」華美福利會首席執行官 Mary Chin 說。「JPMorgan Chase的支持將使我們能夠為大波士頓地區的更多人提供更多機會。」

亞美社區發展協會執行董事 Angie Liou 表示：「我們非常感謝JPMorgan Chase對 ACDC 匹配儲蓄計劃的支持，該計劃通過金融知識和為未來儲蓄的激勵措施為低收入亞裔家庭提供支持。」

在農曆新年期間，JPMorgan Chase為有向家人和朋友贈送利事錢傳統的客戶提供紅包，以像徵來年的好運和美好願望。紅包是農曆新年送給孩子或老人的傳統禮物。紅色在中國文化中像徵著活力、幸福和好運。

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