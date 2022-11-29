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英國王室重塑形象 威廉凱特本周訪波士頓

記者顏伶如／即時報導
英國皇室期待威廉（右）與凱特能替他們贏得美國人的喜愛。（路透檔案照）
英國皇室期待威廉（右）與凱特能替他們贏得美國人的喜愛。（路透檔案照）

表面上看來，英國威廉王儲(Prince William)與妻子凱特王妃(Princess Kate)本周的波士頓之行，只是英國王室另一次行禮如儀的慈善訪問。兩人在訪問期間將頒發威廉王儲設立的「為地球奮鬥獎」(Earthshot Prize)，表揚為氣候變遷、環保問題尋找解答的發明者。

不過，這趟美國訪問還有更重要的深層意義。威廉王儲與凱特王妃前一次訪美已是八年前，這些年來英國王室歷經一連串重大改變，如今王室正設法重塑形象，以現代化的君主政體自居。

這趟訪問是在位長達70年的英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)今年9月過世之後，威廉王儲與凱特王妃首度訪問美國。也是威廉王儲的弟弟哈利王子(Prince Harry)與美國女星妻子梅根馬克爾(Meghan Markle)離開王室定居加州之後，威廉王儲與凱特王妃第一次踏上美國國土。影音串流平台Netflix推出英國王室為主題的影集「王冠」(The Crown)創造收視佳績，威廉王儲與凱特王妃抵達美國之後，面對的美國民眾因為這部影集而對英國王室有著更深入的了解。

專門研究現代英國的波士頓大學(Boston University)歷史教授徹諾克(Arianne J. Chernock)表示，威廉王儲與凱特王妃正設法建立更為簡化、更有效率的君主政體，「他們希望展現較跟得上潮流、較現代化的王室家庭」。

徹諾克說，「為地球奮鬥獎」是威廉王儲與凱特王妃探索如何與重大核心議題立場一致的方式，以便在世局當中維持關聯性，讓受到統治的英國臣民與全球人口產生聯結，讓君主體制的存在得以合理化。

徹諾克指出：「這是頗為艱巨的任務。」

威廉王儲與凱特王妃預計30日抵達美國，行程內容主要環繞著氣候議題與社會改變。波士頓市長吳弭(Michelle Wu)30日下午將在市政府為威廉王儲與凱特王妃舉辦歡迎活動。已故美國總統甘迺迪(John F. Kennedy)的女兒、美國駐澳大利亞大使卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)也將與威廉王儲與凱特王妃會面。

威廉 凱特 英國女王

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