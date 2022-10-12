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91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

編譯孫梁／綜合12日電
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

波士頓警方12日說，91歲的民權先驅珍·麥吉爾(Jean McGuire)在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷；市長吳弭說：「得知社區一位長者在每天遛狗的日常生活中要為自己的人身安全擔憂，我感到厭惡和憤怒。」

作為民權和教育維權人士，麥吉爾是第一個進入波士頓學校委員會的非裔女性，11日晚8時30分許，她在富蘭克林公園被人捅了多刀負傷。蘇福克(Suffolk)地區檢察官海登(Kevin Hayden)12日前往醫院探視時表示，她被捅傷以及波士頓一個14歲男童最近遭槍擊喪命的事件，都是不可接受的。

海登說：「我非常憤怒，我們的社區也同樣憤怒，絕不能再容忍此類暴力行為。好在麥吉爾的生命力頑強，她會好起來的。」

影音來源：CBS Boston YouTube

麥吉爾的妹妹說，姊姊數十年來一直在這座公園遛狗，「遛狗人的身上不帶錢，只有狗糞袋和身分證，他們想要幹什麼？」

警方表示，麥吉爾被人發現時已失去知覺，送到醫院治療，但不是致命傷。警方說兇手仍在在逃，可能在攻擊中受傷。

麥吉爾1981年開始在波士頓學校委員會服務10年，1966年協助創辦了大都會教育機會理事會(METCO)，負責將市區的非裔學生送到白人占多數的郊區學校，1973至2016年擔任METCO執行主任。

METCO會長米麗·阿巴傑-托馬斯(Milly Arbaje-Thomas)稱麥吉爾是開拓者，「她被刺傷的消息令人震驚，我們非常悲哀，她是為教育平權獻身的女性。」

波士頓 教育 非裔

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