波士頓經文處雙十國慶酒會 政商僑學界700人同賀

孫儉元處長夫婦及與會貴賓共同切國慶蛋糕。(經文處提供)

駐波士頓 台北經濟文化辦事處於9日在波士頓公園廣場酒店(Boston Park Plaza Hotel)舉辦「慶祝中華民國 111年國慶酒會」，由處長孫儉元夫婦主持。

700多位新英格蘭 地區政要、波士頓領事團成員、僑界領袖、僑胞、學人及留學生出席，重要與會人士包括麻薩諸塞州聯邦參議員Ed Markey選區代表James Cantwell、老年事務廳廳長陳倩(Elizabeth Chen)、州眾議會亞裔小組主席黃子安(Donald Wong)、州眾議員Tackey Chan、Jeffrey Roy、Sean Garballey、Steven Howitt、Josh Cutler、Kathleen LaNatra、Vanna Howard、Tami Gouveia、波士頓市議會議長Ed Flynn；新罕布夏州州眾議會議長Sherman Packard、參議會交通委員會副主席David Watters、州眾議員Benjamin Baroody、Peter F. Somssich；羅德島州眾議會代議長Brian Patrick Kennedy、州眾議會多數黨議場經理John Edwards、州參議員Sandra Cano，以及緬因州Penobscot 郡郡長Andre E. Cushing III等。

孫儉元處長夫婦及與會貴賓共同切國慶蛋糕。(經文處提供)

新英格蘭地區多位聯邦參、眾議員、州長、議長、麻州波士頓市、牛頓市(Newton)、伍斯特市(Worcester)、昆西市(Quincy)、羅德島州中瀑市(Central Falls)、克蘭斯頓市(Cranston)、普塔吉市(Pawtucket)，以及新罕布夏州曼徹斯特市市長等近60位政要也分別致贈賀狀。

慶祝儀式由就讀於佛蒙特州威爾猛軍校(Norwich University)的台灣四名軍校生護送中華民國及美國國旗進場揭開序幕，貴賓合唱兩國國歌，氣氛莊嚴隆重。

孫儉元致詞表示，面對中國威脅及新冠疫情的嚴重挑戰，台灣經濟成長依然強勁，創造了2.0版的台灣經濟奇蹟。

在台美關係方面，孫儉元指出，兩國經貿關係強健緊密，台灣期盼「台美21世紀貿易倡議」(U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade )能促成兩國早日簽署雙邊貿易協定(BTA)，以及台灣獲納入美國所主導的「印太經濟架構」(IPEF)。台灣也由衷感謝美國信守「台灣關係法」及「六項保證」，給予台灣「堅若磐石」的支持。台灣是美國可信賴的伙伴，並將堅定支持美國確保印太地區自由開放的目標。

孫儉元表示，台灣非常珍視與新英格蘭各州的友誼，不僅雙邊貿易量在2021年大幅成長，民間與教育交流亦持續強化。目前已有五個州共134位州議員加入「新英格蘭地區州議員台灣連線」，期待繼續與此間友人及夥伴密切合作，繼續增進互惠互利的雙邊關係。

針對兩岸關係，孫儉元強調，面對中國的武嚇，台灣依然保持自制。作為國際社會負責任的利害關係者及良善力量，台灣將致力維護台海現狀，並願秉對等尊嚴的原則進行建設性對話。台灣不會升高衝突，也不會引發紛爭，但捍衛國家主權及安全的決心絕不會動搖。

最後，孫儉元感謝各界人士透過出席國慶酒會表達對自由民主台灣的支持，祝願中華民國(台灣)與美國，特別是台灣與緬因州、麻州、新罕布夏州、羅德島州及佛蒙特州的友誼永固。

孫儉元處長於國慶酒會致詞。(經文處提供)

新州眾議會議長Sherman Packard、麻州聯邦參議員Ed Markey選區代表James Cantwell、羅德島州眾議會代議長Brian Patrick Kennedy、波士頓市議會議長Ed Flynn、紐英崙中華公所主席雷國輝及全美安良工商會總理暨僑務委員陳仕維隨後分別致詞表達對中華民國的堅定支持及祝賀之意，儀式在孫儉元夫婦偕同與會貴賓共切蛋糕後圓滿完成。

酒會現場設置大型電視播放國慶文宣影片「堅韌台灣，立足世界」；本地台灣學生也組成志工團隊，在現場協助接待及禮賓工作，展現台灣新生代的「暖實力」。此外，由「新英格蘭音樂學院」(New England Conservatory, NEC )台灣留學生組成的樂團，在國慶酒會中演奏台灣組曲。酒會歷時約三個半小時，氣氛熱烈，賓主盡歡。