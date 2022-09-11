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吳弭重用亞裔 波士頓市府添新血

波士頓訊
圖為吳弭(左)與朱為婷參與近日波士頓擴大單車通行活動。(吳弭推特)
圖為吳弭(左)與朱為婷參與近日波士頓擴大單車通行活動。(吳弭推特)

波士頓市首位女性及少數族裔市長吳弭(Michelle Wu) 從去年11月16日接任市長以來，陸續增設多個部門，新聘許多人員，9月9日她聘用了第三位亞裔，出任重要的市府職位。

出任重要市府職位的第一位亞裔是今年1月底，她宣布聘用MIT畢業，和她一樣36、37歲的創業家朱為婷(Tiffany Chu)為市長幕僚長。

8月17日，市府宣佈，獲得2300萬元的美國援救計畫好工作挑戰獎助款(Good Jobs Challenge Grant)，將用於未來三年內為大波士頓的醫療健保，清潔能源、托兒照顧、支援非洲裔、原住民、及少數族裔等，創造4600多個有品質的工作機會。

有了這筆經費，9月5日，吳弭在大波士頓勞工協會的年度早餐會上宣布，新設「賦權工人辦公室 (Office of Worker Empowerment)」，並指派在波士頓市府小企業部門已工作多年的越南裔Trinh Nguyen，擔任辦公室主任 (Chief of Worker Empowerment)，負責設立就業培訓中心，確保打工族能分享波士頓市的繁榮，推動建築公司夥伴設立員工托兒照顧福利信託基金，打造新的麥迪遜公園技術職業高中，在全市的工地建立更強而有力的安全文化。

9月9日，曾任麻州亞美局(AAC)主席，在麻州參議員陳翟蘇妮 (Sonia Chang Diaz)參選麻州州長時，擔任其競選政策主任的韓裔Sam Hyun，將出任新設職位，聯邦關係主任 (Director of Federal Relations)。Sam Hyun在其推特上透露此消息。(周菊子)

波士頓 麻州 亞裔

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