台駐波士頓辦事處長投書美媒：多國挺台有助約束中國

中共軍機大舉侵擾台灣 周邊空域後，台駐波士頓辦事處長孫儉元投書美媒表示，理念相近民主國家共同挺台，可向中國 發出停止在印太地區侵擾、破壞的強烈訊息，增進和平穩定。

中共解放軍軍機近年頻繁擾台，10月初大舉闖入台灣西南防空識別區（ADIZ），曾單日出動56架次，創中華民國國防部揭露共機動態一年多來新高。台灣海峽緊張局勢升溫，多國譴責北京 破壞區域和平穩定。

「波士頓環球報」（Boston Globe）6日發表社論表示，北京意在恫嚇台灣，擦槍走火導致衝突的風險不容忽視。國際社會加強關切有助民主台灣抵禦北京武嚇，維護區域穩定。

孫儉元撰文「理念相近民主國家共同支持台灣可向中國發出強烈訊息」（Like-minded democracies send strong message by uniting behind Taiwan）回應上述社論，14日刊於「波士頓環球報」紙本與網站。

孫儉元寫道，中國從未放棄武力犯台，共機頻繁闖入台灣防空識別區已破壞台海與印太地區和平穩定，「中國不負責任的行為充分證明其魯莽，且無視國際規範」。

他說，國際對台灣的支持不斷強化，四方安全對話（Quad）、美日峰會、美韓峰會、歐盟日本峰會、七大工業國集團（G7）外長會議、日澳2加2會談、G7領袖峰會、歐盟美國峰會、法澳2加2會談及美澳部長級會談的會後聲明都對中國意圖破壞區域安全表達關切，強調維持台海和平穩定的重要性。

孫儉元說，台灣是負責任的利害關係者，對在對等、無預設前提基礎上展開兩岸對話抱持開放態度，並決心捍衛得來不易的民主與自由。

他在文末寫道：「理念相近民主國家共同支持台灣，將可向中國發出強烈訊息，要求停止在印太地區的侵擾及破壞行為，此舉也將增進區域和平及穩定。」