波士頓台灣影展「消失的情人節」等9片 戲院與線上同映

波士頓台灣影展將放映第57屆金馬獎最大贏家「消失的情人節」，此電影在嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝。（圖／嘉義文觀局提供）

波士頓台灣影展 10月2日起將在戲院與線上平台播映9部電影與紀錄片，以「人生百味」為主題，期盼觀眾從劇中人物的苦樂人生找到共鳴，一起欣賞台灣電影的獨特味道。

駐紐約台北經文處表示，多元影音串流平台盛行之際，舉辦別具特色的台灣影展更顯不易。波士頓台灣影展協會是由當地台灣僑胞與留學生組成的非營利組織，希望透過一年一度的台灣電影放映活動加深在地觀眾對台灣電影的興趣，創造台美之間的對話與連結。

波士頓台灣影展邁入第3屆，10月2日開幕日將在波士頓AMC Boston Common 19電影院 挑戰12小時連演6場電影的馬拉松。

打頭陣的是新加坡導演黃程瀚拍攝的紀錄片「初心」。本片以名廚江振誠為主角，記錄他毅然結束新加坡米其林二星餐廳、回歸台灣家鄉傳承經驗的過程。

當天還將放映第57屆金馬獎最大贏家「消失的情人節」、揉合同志與家庭題材的「親愛的房客」、深度刻劃社會階級差異的「大佛普拉斯」、榮獲2020年新北市紀錄片獎優選影片的「修片林小姐」及「魚路」。

線上影展從10月3日至5日，放映導演賀照緹拍攝7年、以兩名花蓮少女為主角的成長紀錄片「未來無恙」；透過胖女孩減肥辛酸史省思何謂身體認同的「大餓」；記錄一段發生在雲林縣、橫跨半世紀的台美合作故事「再會啦白宮」。

為讓觀眾更深刻認識電影背後的故事，波士頓台灣影展協會10月5日至8日將線上直播映後座談，邀請黃程瀚、賀照緹、「大餓」導演謝沛如、「親愛的房客」導演鄭有傑分享拍攝心得與幕後花絮。