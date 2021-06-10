波士頓警長開除案 市長堅持換人 懷特將提告索賠

代理市長珍妮。(美聯社)

波士頓代理市長珍妮(Kim Janey)周一正式宣布開除因受家暴 指控、停職接受調查的警察 局長懷特(Dennis White)，命令立刻生效。懷特的律師表示將提出民事維權及索賠訴訟。

市府上周為此舉辦閉門聽證，讓懷特有機會辯駁。珍妮表示，很明顯，若讓懷特復職，將傳遞給家暴受害群體，以及警方包庇等錯誤訊號。種族歧視不分男女，她無法忍受警察或任何人對少數族裔女性施暴。

市府發言人表示市長將於數周內宣布暫代人選，年底前在全美遴選適當接任者，但不確定能否在秋天市長改選前完成。珍妮曾表示，為提升公眾對警察的信任，未來警方高層人事任用，均須先經過背景調查。

懷特的律師Nick Carter聲明指，懷特遭錯誤指控，未得到公平審判、質詢證人的機會，獨立調查也有瑕疵，未詢問兩名最重要的證人。懷特的女兒也作證，施暴者實為母親，父親是家暴的受害者。報告中的關鍵指控者未具名，證詞也未宣誓。市長知道調查有缺陷，卻仍對外公布，並據此開除懷特。

波士頓前市長偉殊今年2月在時任警察局長William Gross退休 後，迅速任命懷特接任。媒體隨後揭露1990年代懷特因涉嫌對妻女家暴，曾有多項指控。偉殊將懷特停職，並展開獨立調查，但在結果出爐前離職，出任聯邦勞工部長。

珍妮月前公布調查結果，指21名證人中，僅七人願意受訪，一名退休警察表示，曾接到至少五通電話，要求不得與調查人員交談。珍妮表示，相關調查也揭發警察內部文化有瑕疵，需要改革。

懷特的律師指，2014年，當偉殊考慮升職懷特時，已聽取簡報，知道相關指控存在，但仍同意他接任局長。律師指，懷特必需在局長任內違反法規，才可被處分。偉殊則否認事前知情。