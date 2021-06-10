厭惡白人簡訊曝光 又一波士頓公校教委主席下台

Alexandra Oliver-Dávila。(學區委員會)

波士頓公校教育 委員會(Boston School Committee)主席Alexandra Oliver-Dávila因與另一委員互傳涉及族裔的簡訊曝光，本周一宣布辭職。這是該委員會近期第二位主席因族裔醜聞下台。

Oliver-Dávila在另一涉事委員Lorna Rivera辭職三天後也宣布下台，時機選在相關簡訊被公布前。前任主席Michael Loconto在去年10月在一場網路公聽會中，忘記關麥克風，嘲笑與會亞裔 家長的姓名發音，引起公憤，不久後辭職。

委員會當時投票同意暫停三所特殊中學入學測驗，改採綜合評估方式錄取。當晚，Oliver-Dávila與 Rivera互傳簡訊，Rivera說：等著那些白人至上 主義者對我們怒吼吧！Oliver-Dávila則回應：管他的，他們充滿妄想。Rivera說：厭惡這些白人。Oliver-Dávila回應：我也是，我恨West Roxbury(當地富裕學區)。

事件曝光後，Oliver-Dávila發聲明表示對傳此簡訊感到後悔，但不會對歷史造成的包袱感到羞愧。對自己的言論，及因此受傷的人抱歉。身為少數族裔女性，且身處教育委員會這個需執行族裔公平的機構，她也常感受到類似的傷痛，逼迫她想起自己的族裔、文化，以及母親英文有口音、祖母不懂英文。