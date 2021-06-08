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康州參眾議會通過友台決議 擬相互承認駕照

康州訊

康乃狄克州參、眾議會於6月4日一致通過第HJ50號共同決議案，除表彰台康締結姐妹州22周年，支持台美強化經貿夥伴關係，並重申力挺台灣參與國際事務，促請康州政府與台洽簽駕照相互承認協議。

決議文指出，台美共享自由民主價值，雙方以「台灣關係法」(TRA)為基礎持續深化堅實關係。台美於2020年8月簽署醫衛合作備忘錄，強化公衛合作，共同對抗新冠肺炎，並預防國際公衛危機。美國將持續支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)、「國際民航組織」(ICAO)及「國際刑警組織」(INTERPOL)等國際組織。該共同決議文另促請康州與台灣洽簽駕照相互承認協議，以便利雙邊商務及學生交流互訪。

台灣為美國第九大貿易夥伴，亦為康州在全球主要出口市場之一。由於台灣已表達與美國簽署「雙邊貿易協定」(BTA)及「避免雙重課稅協定」(ADTA)之意願，該共同決議文重申支持台美未來發展更緊密經貿夥伴關係。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，台灣與康州自1999年締結姊妹州關係以來，雙邊經濟、教育及文化等各項交流合作日益密切。對康州議會本年首次通過共同決議，表態支持洽簽駕照相互承認協議，並重申對台灣的友好情誼，表達誠摯感謝，未來將在現有基礎上持續深化互惠互利的雙邊合作交流。

台灣關係法 駕照 美國

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