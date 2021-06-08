刷卡額外收費？ 麻州議會：法規有漏洞 擬修法禁

麻州州法禁止商家對以信用卡消費者額外收費。(美聯社)

雖然州法禁止，麻州 許多商家仍對使用信用卡 的顧客額外收費，州銀行局指部分情況下屬合法，州議會則有意提案修補相關漏洞，但面臨聯邦法官裁決挑戰。

道格拉斯的Bob Parent近日為車子加裝倒車攝像頭，報價500元，刷卡後實際金額為517.5元，被多收3.5％。他檢視收據，發現多了一項「非現金調整」(Non-cash adjustment)。他另一筆1100元修車費用，也被多收40元。經查州法，麻州禁止商家對使用信用卡者額外收費，但詢問業者，回應卻是一直有此費用。

許多麻州居民或許都有類似經歷，小至餐館，大到汽車經銷商。消費者維權組織MassPIRG指，商家可提供現金消費者折扣，但不可對持信用卡者增收費用。

麻州銀行局(Division of Banks)表示，商家可對此額外收費，但禁止以此營利，例如可委託信用卡公司收帳，但不可要求分成，且必需提供顧客現金支付免額外費用的選項。

州議會消費者保護委員會副主席、州參議員Paul Feeney表示，多數人不會隨身攜帶太多現金，刷卡是最常見的付款方式，常見情形是簽名刷卡後才發現被加收。對於銀行局意見，以及商家表示顧客付款前已簽名同意，他感到驚訝，指此為法律漏洞。

州眾議會消費者保護協會主席Tackey Chan表示，必須改變此現象，正研擬最佳對策。目前修法可能受阻的因素包括紐約州 也有類似禁止刷卡額外收費的法規，但聯邦法官近期裁決偏向商家立場。