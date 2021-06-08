麻州副州長選舉 民主黨開跑 古維雅、貝洛宣布參選

貝洛。(校方網站)

麻州副州長選舉暖身賽開跑，本周有兩人率先宣布參選。民主黨 進步派州眾議員古維雅(Tami Gouveia)周一宣布放棄角逐連任，明年將參選副州長，主要政見包括：全面實施學前班、大學生免除學貸壓力、全體居民享受聯邦醫療保險 福利(Medicare)等。

古維雅2018年首次當選州議員，指自己成長過程受政府照顧，政府有責任幫更多家庭進入中產階層。她近期剛獲得公共健康博士學位，參選聲明強調任內為藥物成癮、氣候變遷、LGBTQ性少數群體、婦女墮胎權等出力。由於新冠疫情 ，州府需要一名具備公衛背景的領導者。

Babson College商學院講師貝洛(Bret Bero)周一也宣布參選副州長。他曾經營金屬公司，目前在大學教授商業管理、危機處理等，指疫情後經濟復甦凸顯選民抉擇的重要性，下一任副州長應將小商家列為重點。

同為民主黨，他於Concord-Carlisle地區居住20年，五年前遷居波士頓。

副州長職位出缺，民主黨人人有機會，但目前有意角逐者暫未表態，主要觀察州檢察長Maura Healey、州務卿William Galvin、財務長Deb Goldberg等人的下一步計畫。