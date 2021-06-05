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旺季重啟 麻州餐廳4、5月營收超2019年

編譯中心／綜合報導
報告指冬天選擇暫時歇業的餐廳業者，多數近兩月已重返市場。(美聯社)
報告指冬天選擇暫時歇業的餐廳業者，多數近兩月已重返市場。(美聯社)

根據聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank)本周公布的統計，麻州餐廳整體營業額，4月、5月急速上升，已超越2019年同期。

報告指，麻州去年冬天選擇歇業的餐廳，看好即將解禁及戶外用餐需求，多數選擇4月重新開張，加上近期堂食解禁，均帶動整體銷售數字。但業者漲價也是原因之一，主因食材成本上漲，以及人力短缺而調薪。

但現在，業界仍有另一隱憂，外送業者可能提高收費、抽成。一名業者指，讓他們抽三成完全不合理。雖然疫期州府規定抽成上限為15％，但對獲利率較低的餐廳，生存仍是挑戰，許多人寧可不做外送。現在生意好轉，也有業者願意恢復合作。前提是6月中旬公衛緊急狀態解除，相關抽成上限規定失效後，仍維持合理費用。

Paola Gonzalez餐廳指，外送占整體營業額40％，雖然對費率不滿，但與外送平台合作，仍有助避免虧損。

提案延長外送抽成限制兩年但未過關的州參議員Diana DiZoglio指，DoorDash、Grubhub等網路外送平台，在議會有強力的說客。

DoorDash表示，願與議會、業者溝通，新的收費架構將讓餐飲業者可選擇最低15％的抽成，仍可添加額外服務。GrubHub則表示，收費設限對重返市場、此時亟需銷售額或商品可見度的業者，並無幫助，也無益社區經濟。

麻州 解禁 緊急狀態

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