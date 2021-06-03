全美青少年國畫書畫賽 6月15日截止收件

中華表演藝術基金會主辨的「第30屆全美青少年國畫書法 比賽」， 6月15日截件。6月26日在麻州 牛頓市僑教中心公開評審。網址： http://www.chineseperformingarts.net/contents/competition/painting/2021/main.html。

全美各地中文學校、書畫學苑、個人及大學生皆可參加，不論國籍地區。比賽分國畫及書法兩組，各組再依年齡分四組。甲(9歲以下)，乙(10至13歲)，丙(14至17歲)，丁(18至22歲)。各組選金、銀、銅、佳作獎，頒發獎狀，金牌另發獎金100元。

入選作品由主辦單位裝裱放上網頁後，退還各校聯絡人轉還作者。必須使用宣紙，不必裝裱。題材無限，以不涉及政治性為原則。尺寸最小為 11乘17吋，最 大不限。每人可送二件並可同時參加國畫及書法組(最多四件)。不收報名費。需退件者每件作品七美元手續費。

每件作品背面都需註明中英文姓名、生日、年齡、電郵及就讀學校的中英文校名。除丁組可直接寄送，其餘應由各校統一收件，並列總名單一份，及聯絡人姓名、電話、電郵，於6月15日前，寄到中華表演藝術基金會會長譚嘉陵收：Dr. Catherine Tan Chan Foundation for Chinese Performing Arts 3 Partridge Lane, Lincoln, MA 01773 。電郵：[email protected] www.ChinesePerformingArts.net。