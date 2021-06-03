波士頓開除警長案 事證逆轉生變數

代理市長珍妮。(美聯社)

波士頓代理市長珍妮(Kim Janey)有意開除涉及家暴 指控的警察 局長懷特(Dennis White)事件，聯邦法官上周駁回懷特提訴程序違法後，市府周三為此舉行聽證會。然而，近日出現的新證據指懷特實為家暴受害者，施暴者為其前妻，或讓事件生變。市長表示將審慎考慮後做決定，但暗示警務應朝新方向前進。

因律師要求，聽證會並未對外界開放。市長事後表示，已給當事人提供額外訊息的機會，將謹慎評估。懷特則表示自己遭錯誤指控，感謝有機會澄清。

懷特的女兒及前妻的姊妹日前以錄影作證，指慣性施暴者為前妻，而非懷特。律師要求錄影納入成為證據，並指市府委外的獨立調查過程，從未問過其女兒的意見。

若珍妮最終決定開除懷特，依其計畫將組成委員會討論繼任人選，且將來警察高層任命，都將先經過背景調查。外界指，若依此處理，11月市長補選前難有定論，並造成警界高層懸空。

波士頓前市長偉殊今年2月在時任警察局長William Gross退休 後，迅速任命懷特接任。媒體隨後揭露1990年代懷特因涉嫌對妻女家暴，曾有多項指控。偉殊將懷特停職，並展開獨立調查，但在結果出爐前離職，出任聯邦勞工部長。

珍妮月前公布調查結果，指21名證人中，僅七人願意受訪，一名退休警察表示，曾接到至少五通電話，要求不得與調查人員交談。依紀錄，1993年對妻女的家暴案件，被法官撤銷，但下令懷特一年觀察期。之後1998、1999年他再被控家暴，持槍威脅家人。1999年警方內部調查報告指懷特疏忽職務，但2001年又更改為正常。珍妮表示，相關調查也揭發警察內部文化有瑕疵，需要改革。

懷特的律師指，2014年，當偉殊考慮升職懷特時，已聽取簡報，知道相關指控存在，但前局長今年退休時，仍同意他接任局長。律師指，懷特必需在局長任內違反法規，才可被處分。偉殊則否認事前知情。