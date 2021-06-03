我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

波士頓開除警長案 事證逆轉生變數

編譯中心／綜合報導
代理市長珍妮。(美聯社)
代理市長珍妮。(美聯社)

波士頓代理市長珍妮(Kim Janey)有意開除涉及家暴指控的警察局長懷特(Dennis White)事件，聯邦法官上周駁回懷特提訴程序違法後，市府周三為此舉行聽證會。然而，近日出現的新證據指懷特實為家暴受害者，施暴者為其前妻，或讓事件生變。市長表示將審慎考慮後做決定，但暗示警務應朝新方向前進。

因律師要求，聽證會並未對外界開放。市長事後表示，已給當事人提供額外訊息的機會，將謹慎評估。懷特則表示自己遭錯誤指控，感謝有機會澄清。

懷特的女兒及前妻的姊妹日前以錄影作證，指慣性施暴者為前妻，而非懷特。律師要求錄影納入成為證據，並指市府委外的獨立調查過程，從未問過其女兒的意見。

若珍妮最終決定開除懷特，依其計畫將組成委員會討論繼任人選，且將來警察高層任命，都將先經過背景調查。外界指，若依此處理，11月市長補選前難有定論，並造成警界高層懸空。

波士頓前市長偉殊今年2月在時任警察局長William Gross退休後，迅速任命懷特接任。媒體隨後揭露1990年代懷特因涉嫌對妻女家暴，曾有多項指控。偉殊將懷特停職，並展開獨立調查，但在結果出爐前離職，出任聯邦勞工部長。

珍妮月前公布調查結果，指21名證人中，僅七人願意受訪，一名退休警察表示，曾接到至少五通電話，要求不得與調查人員交談。依紀錄，1993年對妻女的家暴案件，被法官撤銷，但下令懷特一年觀察期。之後1998、1999年他再被控家暴，持槍威脅家人。1999年警方內部調查報告指懷特疏忽職務，但2001年又更改為正常。珍妮表示，相關調查也揭發警察內部文化有瑕疵，需要改革。

懷特的律師指，2014年，當偉殊考慮升職懷特時，已聽取簡報，知道相關指控存在，但前局長今年退休時，仍同意他接任局長。律師指，懷特必需在局長任內違反法規，才可被處分。偉殊則否認事前知情。

波士頓市警局長開除事件引爭議，圖為市警局長懷特。(美聯社)
波士頓市警局長開除事件引爭議，圖為市警局長懷特。(美聯社)

警察 家暴 退休

上一則

川普背書 艾伯特競選連任加溫

下一則

川普背書 艾伯特競選連任加溫

延伸閱讀

開除警長案 麻州法官：波士頓市府程序合法

開除警長案 麻州法官：波士頓市府程序合法
波士頓市長開除警長鬧上法院 珍妮：有權開除

波士頓市長開除警長鬧上法院 珍妮：有權開除
尋回Lady Gaga愛犬？ 她竟是綁匪同謀

尋回Lady Gaga愛犬？ 她竟是綁匪同謀
全民瘋股票 占美國家庭金融資產41% 創紀錄

全民瘋股票 占美國家庭金融資產41% 創紀錄
女神卡卡愛犬綁架案 5人被捕 包括尋獲狗的女子

女神卡卡愛犬綁架案 5人被捕 包括尋獲狗的女子
州務卿籲小心 更新牌照貼紙出現新型詐騙

州務卿籲小心 更新牌照貼紙出現新型詐騙

熱門新聞

莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24
德州基督教大學醫學院獲善心捐款付學費。(Texas Christian University網頁)

匿名行善 德州夫婦為1年級醫科生付學費

2021-06-01 14:22
艾立吉(右)與紀夢奇夫婦。(本報檔案照片)

密州遇害華女 長期遭兇嫌夫虐待 檢察官公布錄音

2021-05-27 10:42
告示板上一字之差，讓老爸受了莫大的冤屈。(WDBJ 7截圖)

賀兩子畢業告示板「暗損」哥哥 老爸甘受悶虧

2021-06-01 17:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪