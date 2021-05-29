波士頓學區調查發現無執照 學生輔導會遭終止合約

波士頓學生輔導會。圖非當事人。(臉書官網)

波士頓學區 近日與波士頓學生輔導會(Boston Student Advisory Council)終止合約，原因是經獨立調查，該機構輔導方式奇怪、讓人不悅。學區總監Brenda Cassellius周四宣布將擴大調查無執照輔導學生的情事，瞭解受害範圍，並加強監督其他與學區合作的輔導機構，要求必需有執照。

今年3月眾多學生要求退出輔導計畫，引發調查，報告於本周出爐。獨立調查由Weston school前校長Alan Oliff執行，調查管理波士頓學生輔導會的非營利機構Youth On Board。輔導會成員之一，曾任學生代表的Khymani James於3月辭職，指輔導會Youth On Board主席Jenny Szama帶領的同儕互相輔導，主題由資深學生決定，常與該組織的經費相關，還曾出現陌生成人，讓人非常不適。

疫情之前，該輔導在Szama的地下室舉辦，參與學生被強迫分享個人訊息。Szama並沒有輔導相關執照，要求學生通過手機 簡訊、電話參與，許多在清早或深夜舉辦，許多也未經家長同意，學生因不想收到訊息，只有關掉手機。還有學生指Szama將經費挪用個人用途。

Youth On Board與學區已合作20年，每年撥款約2萬元。Szama在獨立調查結束前已辭職，暫無回應。目前相關輔導活動已全面暫停，學區正尋覓新的輔導機構。