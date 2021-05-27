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飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

僑社聲援台灣加入WHO 車隊大遊行

麻州訊
參加活動的僑界代表合影。(主辦單位提供)
參加活動的僑界代表合影。(主辦單位提供)

世界衛生大會(WHA)24日開幕，但台灣未收到世界衛生組織(WHO))的邀請函。波士頓台灣世衞前進會、波士頓急難救助協會等結合當地17個僑團、僑台商會，於22日舉行「聲援台灣加入WHO車隊遊行」，60人、25車參與。途經牛頓市、波克萊市、波士頓及劍橋市區主要街道。駐波士頓台北經濟文化辦事處處長孫儉元、波士頓文教中心主任潘昭榮及牛頓高地社區發展協會主任John Rice等亦應邀參加。

駐波士頓台北經濟文化辦事處處長孫儉元致詞。(主辦單位提供)
駐波士頓台北經濟文化辦事處處長孫儉元致詞。(主辦單位提供)

波士頓台灣世衞協進會會長蘇鴻昌感謝社區共同響應。孫儉元指出，爭取加入WHO及WHA是政府及駐處長年在推動的工作，台灣參與WHA是一個健康人權的問題，不應該是政治的問題。John Rice也支持台灣加入WHO，並歡迎明年再來牛頓高地社區舉辦台灣日活動。

中華民國與美國國旗串旗及聲援台灣參與世界衛生大會、「Taiwan Can Help」等橫幅布置在車輛上，由警車前導緩慢行進，途經波士頓學院、波士頓公園、麻州州議會、哈佛大學及MIT校園等地，在抵達麻州州議會時一齊按鳴喇叭引起民眾矚目，途中亦有當地民眾洽詢橫幅文字訴求意義並表達支持。

全美華裔婦女會會長黎雯與車隊遊行。(主辦單位提供)
全美華裔婦女會會長黎雯與車隊遊行。(主辦單位提供)

參與合辦的組織尚有波克萊台灣商會、新英格蘭大波士頓台灣商會、紐英倫客家鄉親會、新英格蘭成大校友會、麻州牛頓元極舞健身會、波士頓台灣媽媽親子會、新英格蘭中文專業教師協會、紐英崙中華專業人員協會、紐英崙中華公所、紐英崙阮氏公所、波士頓華裔退伍軍人會、紐英崙婦女新運會、全美亞裔婦女會、璞石文化工作室及台灣佇遮計劃(Here I Stand Project，HISP)等。

車隊經過麻州州議會大樓。(主辦單位提供)
車隊經過麻州州議會大樓。(主辦單位提供)
牛頓高地社區主委JOhn Ricce致詞聲援。
牛頓高地社區主委JOhn Ricce致詞聲援。
波士頓世協進會會長蘇鴻昌聲援支持台灣加入WHO。(主辦單位提供)
波士頓世協進會會長蘇鴻昌聲援支持台灣加入WHO。(主辦單位提供)

台灣 波士頓 WHO

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