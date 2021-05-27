開除警長案 麻州法官：波士頓市府程序合法

代理市長珍妮。(美聯社)

代理市長珍妮(Kim Janey)有意開除警察 局長懷特(Dennis White)，遭當事人指程序違法，訴諸法院，要求法官下令暫停，麻州高等法院法官Heidi Brieger裁定，市長為此決定召開聽證會，已提供當事人申訴機會，市府可繼續必要的行政程序。市長表示將另訂聽證時間，結束此事件，並組委員會討論繼任人選，將來警察高層任命，都將先經過背景調查。

波士頓前市長偉殊今年2月在時任警察局長William Gross退休 後，迅速任命懷特接任。媒體隨後揭露1990年代懷特因涉嫌對妻女家暴 ，曾有多項指控。偉殊將懷特停職，並展開獨立調查，但在結果出爐前離職，出任聯邦勞工部長。

珍妮本月初公布調查結果，指21名證人中，僅七人願意受訪，一名退休警察表示，曾接到至少五通電話，要求不得與調查人員交談。依紀錄，1993年對妻女的家暴案件，被法官撤銷，但下令懷特一年觀察期。之後1998、1999年他再被控家暴，持槍威脅家人。1999年警方內部調查報告指懷特疏忽職務，但2001年又更改為正常。珍妮表示，相關調查也揭發警察內部文化有瑕疵，需要改革。

懷特的律師指，2014年，當偉殊考慮升職懷特時，已聽取簡報，知道相關指控存在，但前局長今年退休時，仍同意他接任局長。律師指，懷特必需在局長任內違反法規，才可被處分。偉殊則否認事前知情。

懷特的辯護律師指，市府的報告傷害其名譽，需要在法庭進行，證人並應接受交叉質詢。市府委任律師則指此類聽證並非特例，只是剛好當事人為高階官員。法官若同意當事人意見，則會有大量市府解雇事件需到法院裁決。此外，市長有權僅因警察局長表現不如預期，便開除他，且按照市長決定的程序進行。