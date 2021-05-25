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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

緬因州逾半居民完成疫苗接種 室內未可免戴口罩

編譯中心／綜合報導
緬因州開放已完全施打疫苗者，室內外免戴口罩。(美聯社)
緬因州開放已完全施打疫苗者，室內外免戴口罩。(美聯社)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數字，緬因州24日成為新英格蘭地區第一個逾半數居民已接種最後一劑的州。本周起，已完全施打疫苗者，多數室內外場合均免戴口罩、也不需保持社交距離，商家開放100％容量。緬因州當日並創近三個月最低單日新增確診紀錄。

周一，緬因州有50.13％居民接種最後一劑，其餘為麻州49.9％、羅德島49.2％、佛蒙特49％、康州47.5％、新罕州46.1％。CDC數據顯示，全美平均為39.2％。

Cumberland郡已打最後一劑比率最高，達60.18％，最低為 Oxford郡41.72％。官員提醒，僅打完最後一劑兩周後，才被視為完全接種，緬因州該比率為44％。

東北部各州均提早達成，總統拜登7月4日前70％成人接種至少一劑的目標，目前全美九州已達標，其餘為：康州、麻州、羅德島、佛蒙特、新罕州、新澤西、新墨西哥、夏威夷。

目前全美61.3％成人已接種一劑，50％完全接種。有十州低於50％成人已施打至少一劑，多數在南方。密西西比州成人接種率最低，43％。

新罕州日前已採納CDC建議，解除口罩令。近日民調顯示，約50％受訪者表示願意參加50人以上的婚禮，或到酒吧、健身房、電影院等場所。83％表示在超市、藥房依然會戴口罩，59％到餐廳買外帶時會戴口罩。17％表示無意願接種疫苗。

口罩 緬因州 CDC

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