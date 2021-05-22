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牛頓市「亞太文化節」 團結面對仇視、疫情

麻州訊
牛頓市亞太文化節。(主辦單位提供)
牛頓市亞太文化節。(主辦單位提供)

慶祝亞太裔傳統月，牛頓市近日網上舉辦亞太文化節(Newton Pan Asian Culture Festival )，亞裔團體並透過此活動，團結面對仇視犯罪與疫情

表演節目展現中國、南韓、日本、印度等多元亞裔文化，內容則有烹飪、手工藝、民俗舞、歌唱、繪畫、樂器演奏等，讓更多人有機會體驗、認識亞裔傳統，及對美國文化的貢獻，也展現對身為亞裔美國人的自豪。

新冠疫期，許多亞裔團體關懷社區，為醫院、第一線人員募捐，此次活動也鼓勵社區捐助支持疫情升溫的印度及東南亞國家。

牛頓市長Ruthanne Fuller、國會眾議員Jake Auchincloss、牛頓公校總監David Fleishman等出席致意。

亞太文化節主辦單位包括：牛頓市華人協會(Chinese American Association of Newton)、牛頓教育促進會(Newton Education Support Network)、大波士頓區中華文化協會(Greater Boston Chinese Culture Association)、牛頓中文學校(Newton Chinese Language School)、Newton Community Pride等。

亞裔 美國 疫情

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