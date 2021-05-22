波士頓市長開除警長鬧上法院 珍妮：有權開除

代理市長珍妮。(美聯社)

波士頓 代理市長珍妮(Kim Janey)有意開除市警局長懷特(Dennis White)事件鬧上法院，懷特指程序違法，要求法官下令暫時禁止市長開除。麻州高等法院周四開庭聽取雙方意見，法官Heidi Brieger表示，當事人控市府違法解除職務，但必需先有被開除的事實，而非在聽證階段便提訴訟，表示將盡快裁決。

市府外聘的律師Kay Hodge表示，如果法官未下令禁止，市府將再次通知懷特，並定下次舉辦聽證的日期，通知懷特出席。珍妮則表示尊重法官決定，指事關市府與警方的關係及領導力。

波士頓市警局長開除事件，引三方爭議，圖為市警局長懷特。(美聯社)

市長上周五上午通知局長，根據獨立調查報告及警方內部調查紀錄，1990年代至今有多項他對前妻及女兒的家暴指控，因此準備開除他。當天下午將進行聽證，歡迎他攜帶證據出席說明。懷特隨後提出訴訟，指市府程序違法。此外，市府早已知道這些指控，懷特未認罪，前市長偉殊也依然任命他為局長。律師指，懷特必需在任內違反法規，才可被處分。

懷特的辯護律師指，市府的報告傷害其名譽，需要在法庭進行，證人並應接受交叉質詢。市府委任律師則指此類聽證並非特例，只是剛好當事人為高階官員。法官若同意當事人意見，則會有大量市府解雇事件需到法院裁決。此外，市長有權僅因警察 局長表現不如預期，便開除他，且按照市長決定的程序進行。

前任市長偉殊。(美聯社)

波士頓前市長偉殊今年2月在時任警察局長William Gross退休後，迅速任命懷特接任，而當相關指控及法院檔案被媒體提出時，僅將他停職數日，展開獨立調查，但偉殊在結果出爐前離職，出任聯邦勞工部 長。雖然懷特及前任局長Gross均簽署證詞，指偉殊事前對相關指控知情，但偉殊否認。