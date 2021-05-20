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麻州13學區 考慮設全網課學校

編譯中心╱綜合報導
麻州13個學區有意設立網路學校。(美聯社)
麻州13個學區有意設立網路學校。(美聯社)

新冠疫情改變許多學生的學習方式，麻州教育廳近日表示，包含波士頓，目前有13個學區正考慮申請設立全網課學校。

州法規定兩種網路學校：開放全州學生申請，以及由學區管理，僅供本地學生。新冠疫情前，麻州已有兩所網路學校，Greenfield Commonwealth Virtual School及TEC Connections Academy，均為全州性質。

由於疫期改上網課，許多學區對網路學校產生興趣，州府上月對學區發備忘錄，提醒網路學校如何運作，下學期有意設立者應於5月6日前提出構想，州府審議提供建議後，由學區委員會投票決定，學區再向教育廳提最終計畫。

波士頓學區也向家長發問卷，詢問報名意願，指網路學校一樣有同學、分組作業，只是在家透過電腦上課，屆時網路、電腦均由學區提供。學區總監Brenda Cassellius近日表示，秋季開學後，不會再採取疫期教室、網路同步上課，由一名教師指導兩群學生的作法，而希望給有健康顧慮的家長網路學校的選擇。州府預計於6月初回覆學區的提案。

已按期限提案的學區包括：Attleboro、Boston、Brockton、Chelsea、Falmouth、Lowell、Natick、Peabody 、Pittsfield、Quabbin、Springfield、Westfield、Worcester。

學區 麻州 疫情

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