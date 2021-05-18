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「非籠飼養」明年上路 蛋農：雞蛋恐供不應求

編譯中心／綜合報導
麻州「非籠飼養」雞蛋新法明年上路。(UEP)
麻州「非籠飼養」雞蛋新法明年上路。(UEP)

動保意識提升，麻州政府過去五年陸續推動有關農場動物飼養標準的修正，並將「非籠飼養」雞蛋的生產標準納入修法；抗議人士指出，新法明年1月正式上路後，恐大幅影響雞蛋價格。

蛋農聯盟(United Egg Producers，UEP)執行長格瑞葛里(Chad Gregory)表示：「再過八個月，麻州將出現雞蛋大幅短缺的現象，價格也會飆升。」

2016年通過的公投法案「禁止麻州農場和飼主圈養種豬、犢牛，以及培養專門產蛋的母雞」，並要求擴大農場動物的活動空間，不再受困於狹窄的籠子裡。

該法案當初獲得78%的支持度，同時也禁止販售違反上述規定所生產的農產品；法案中還明文規定，每隻獨立產蛋的母雞必須有至少1.5平方呎的活動空間。

業界人士透露，已有許多飼主開始針對新規改善飼養環境，卻可能無法解決未來雞蛋供不應求的狀況。新英格蘭褐蛋貿易協會(New England Brown Egg Council)總經理貝爾(William Bell)表示，「屆時市場上將無法有足夠的非籠飼養雞蛋；尤其因新冠疫情，過去一年已影響雞蛋的產量。」

支持該法案的農場動物保護人道協會(Farm Animal Protection at the Humane Society)副執行長柏克(Josh Balk)說：「2016年時法令並未明確執行，現在農場提供更多垂直的活動空間，是相當符合家禽特性的做法。」

動保團體如「麻州防止虐待動物協會」(MSPCA)及「動物法律保護基金」(ALDF)也都堅持，非籠飼養是最好的方式；「人文農業協會」(HFA)主任米勒(Bradley Miller)表示，反對者以供應鏈短缺和漲價等散播恐慌，是故技重施。

雞蛋 麻州 新英格蘭

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