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麻州鬆綁防疫 29日商業解禁 多數場合取消口罩令

編譯中心／綜合報導
麻州宣布5月29日商業場所全面解禁。(美聯社)
麻州宣布5月29日商業場所全面解禁。(美聯社)

麻州州長貝克周一宣布國殤日長周末大幅鬆綁防疫限制，5月29日(周六)起，商業場所全面解禁，也不再設群聚人數上限，多數場合取消口罩令，但仍應遵守聯邦疾病防治中心(CDC)消毒衛生規定。代理市長珍妮(Kim Janey)宣布將比照州府。州長並表示，6月15日將取消公衛緊急狀態行政令。

州府表示，將隨時更新與CDC指南一致的口罩建議，仍需要口罩者包括：搭乘公車、地鐵、渡輪等公共運輸、電召車、共享車及車站、碼頭等；有易受感染者的醫療、長照場所；幼兒園至12年級教室。

幼兒園至12年級室外活動免戴口罩，學生也可共用教材；18歲以下戶外運動免戴口罩。29日，起青少年、業餘戶外運動取消所有限制，夏令營戶外活動也免口罩。

麻州原訂8月1日完全解除商業防疫限制。波士頓則為8月22日。提早至5月29日後，目前仍禁止營業的舞廳、夜總會、桑拿、室內水上樂園等也將開放，連同婚禮宴會、球場、健身房等均取消人數限制，室內外群聚也無上限。

市府提醒，口罩規定也依循州府要求，長照中心、醫院、學校、托兒所、公共運輸均應戴口罩。未接種疫苗者，室內及無法保持安全距離的戶外場合，仍應戴口罩。波士頓近日平均日增63確診，醫院病患低於65人，為近一年最低。58％居民已至少接種一劑。

周一也是高中生返校期限，多數公校生已一周五天在校上課，僅六個學區及學校獲准延後返校。家長仍可選擇遠距上課至暑假。

麻州320萬居民已完全接種，75%成人至少接種一劑，有望於6月初達成410萬人目標。全州有975處疫苗站提供免預約施打，依預約接種第二劑比率99％，領先全美。麻州目前新確診數相較1月已下降89%，確診率則從8.7%降至1%。

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