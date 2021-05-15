停學違反防疫規定學生 安城麻大恐被告

全美大學各有防疫規定。圖非當事人。(美聯社)

安城麻州 大學(UMass Amherst)三名大一學生，因今年春天一張未戴口罩 參加校外派對的照片在社交媒體流傳，被依違反學校防疫規定遭停學。家人近日表示將透過法律途徑挑戰校方決定，州參議員Barry Finegold也指處分過重。

三名學生的家人表示，因有學生將將派對照片傳給校方，其中一名女性大一學生立即被強制搬離宿舍，並改上網路課程。學生當時上訴，但不久三人均遭停學，無法參加期末考，也不退還1萬6000元學費，整個學年就這樣被毀了。

麻州多所大學疫期有嚴格規定，尤其因學生常不重視防疫，校方需面對鄰近社區居民的強大壓力，必需保護其他學生及居民。校方不願進一步就個案多做評論，僅表示整個春季學期，已多次提醒學生遵守校規。該處分是基於情節，因2月疫情嚴重，校方一度要求學生居家避疫，除用餐避免外出，每周並檢測兩次，違規者可能被停學或逐出宿舍。但單是3月6日的周末，便有超過十名學生因參加派對被停學。警方也曾驅散一場200多人的學生派對，許多人未戴口罩，主辦人也收到罰單。

此抗爭事件中的家長則指校方雙重標準，其他學生有相同違規，卻未受相同處分。4月，該校的冰球校隊獲得全國冠軍，慶祝遊行 中，許多人也未戴口罩，而且州長禁止舉辦遊行。校方事後指當時疫情已減緩，規定也有鬆綁，且多數人有戴口罩。