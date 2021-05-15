CDC新指南「接種者免戴口罩」 麻州不跟進

聯邦放寬口罩令，部分商家表示無所適從。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)13日公布最新防疫 指南，完全接種者多數室內外場合可不戴口罩 ，也不需保持距離，並有意藉此鼓勵更多人施打。對此，麻州 州長辦公室表示歡迎，但目前暫不跟進。

麻州目前規定，5歲以上，無論有無接種，在室內公共場所，或戶外無法與非家庭成員保持社交距離時，均應戴口罩。

麻州計畫於下周再次鬆綁防疫規定，聯邦的最新建議，引發許多商家好奇，若州府採納，屆時要檢查多少證件，也有商家擔憂將衝擊防疫底線。

位於觀光區的 Charlestown Tea & Treats業者Tracy Zimmerman表示，顧客來自全美各地，為了讓店員及客人安心，目前仍希望戴口罩。律師表示，商家有權訂立防疫規則，但顧客可選擇是否遵守，最後需由政府執法。商家可軟性提醒，若顧客拒絕戴口罩，可僅提供外帶服務。

餐廳業者Frank DePasquale則說，除了對點酒的顧客確認年齡，實在不想檢查更多證件。夏天旺季將至，希望政府盡快提出規則。

CDC口罩新指南，提醒不適用於醫院、監獄或遊民收容所等公共場所，搭乘飛機、火車等公共運輸工具時，仍須戴口罩。有些職業環境也例外，尤其是部分員工仍未完成接種者；已完成接種，也須繼續遵守地方政府或商家和職場相關規定。

拜登政府的防疫資深顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，放寬有關室內戴口罩的限制，是邁向正確方向的重要一步， 「更謹慎的人，可以繼續戴口罩。」