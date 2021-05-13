麻州餐廳防疫規定再放寬 容器、座位不需每次消毒

麻州鬆綁餐館消毒規定。(美聯社)

麻州 州府本周公布修改版的餐飲防疫指南，採納新冠病毒極少經接觸物體表面傳播的研究結論，鬆綁餐廳消毒要求，並准許業者恢復使用可多次使用的菜單、蕃茄醬、胡椒、鹽容器等，新規即起生效。

本周之前，餐廳被禁止在餐桌擺放可重複使用的菜單，許多業者因此改採一次性菜單或掃描二維碼點餐，提供小包裝的胡椒、鹽。新規不再要求業者每次有人使用調味料容器後便要消毒，或每次客人結帳離去，必需消毒座位，樓梯等人流高的區域、或門把等常被接觸的表面，也不再需時常消毒並紀錄消毒時間。

州府在聯邦疾病防治中心 (CDC )指透過表面接觸傳染機率約為萬分之一，並修改物件表面清潔指南約一個月後，終於採納相關建議，擺脫業界批評。CDC建議，若空間內無已知或可能受感染者進出，一天清潔一次已足以維持衛生。

麻州餐飲業室內通風、桌椅社交距離、每桌人數、用餐時間限制、口罩等規定，目前依然有效。新開放的是餐廳內可唱歌，但須離觀眾至少25呎。州長指，若疫情數字持續好轉，5月29日將再鬆綁，包含每桌從六人開放為十人，可單獨點酒不需點餐等。

餐廳新規網址：https://www.mass.gov/info-details/safety-standards-and-checklist-restaurants。