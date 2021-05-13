麻州開放12-15歲接種輝瑞疫苗 即日起可預約

麻州開放12至15歲居民施打新冠疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)周三正式同意12至15歲青少年接種輝瑞疫苗 後，麻州 州府隨即宣布今(13日)起開放各站點預約及免預約施打，讓更多學生能正常上課，並正與醫界、社區診所接洽，鼓勵家長事先諮詢家庭、兒科醫生。麻州此群體約40萬人。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)本周稍早已認可輝瑞相關臨床實驗結果。

州府尚未宣布學校如何展開施打，Needham學區率先表示，如果FDA同意將目前疫苗的緊急授權，更新為完全授權，將要求所有符合資格的師生接種疫苗。對於部分家長擔憂新冠疫苗會影響發育、生殖力。South Shore Health傳染病主管Todd Ellerin醫師表示，並無科學證據顯示疫苗會影響賀爾蒙或生育。

對於雇主能否強制要求員工接種，勞資法律師Carla Reeves表示以目前狀況可以，但因醫療、宗教因素可除外。多數雇主仍在觀望，而且雇主不可洩漏員工疫苗接種情形，所以難以獲知自己的同事是否有接種。

若有員工依照州府規定，擔心被傳染選擇繼續在家上班，不願回辦公室，或拒絕到國外出差。雇主可告知員工，公司現在需要每周五天在辦公室上班，即便某些人無法配合，仍將進行。挑戰是雇主能承受多少人繼續遠距工作。在麻州，雇主有權制訂規則，包含要求員工通知公司染疫或曾接觸確診者，只要不涉及歧視。

麻州目前約386萬人接種至少一劑，約占人口54.88％，305萬人完全接種。州長貝克周三也表示，有意准許雇主可為員工預約或申請設置疫苗站，預計6月初累計接種人數可達400萬人。