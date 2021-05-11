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麻州4月稅收38.6億 比去年同期高出18.8億

編譯中心／綜合報導
麻州、波士頓10日同步鬆綁部分防疫限制。(美聯社)
麻州、波士頓10日同步鬆綁部分防疫限制。(美聯社)

麻州州府近日公布，4月稅收38.6億元，比去年4月高18.8億元，也比政府預估多3.85億元。本財政年至今約收164.5億元，比去年同期多14.8％、約34億元，比預估高7.4％、約18.3億元。4月稅收相較去年，各主要類別幾乎都有成長。州府上周也報告，今年第一季生產總值(GDP)成長率11.3％，就業率增6.8％，均高於全美平均的6.4％及2.1％。官員指，不應過度樂觀。因為今年有報稅延後、政府紓困刺激經濟等因素。

天氣回暖，戶外活動受歡迎，麻州也於10日起進入新階段，適時大幅鬆綁多項防疫限制。麻州前次鬆綁為3月22日，室內聚會上限開放至100人，室外150人。在那之後，疫苗施打率持續提升，新增確診則下降45％，住院數減少23％，死亡下降69％。

室內外大型球場，容量上限從12％增至25％，主題公園、戶外水上樂園為50％。戶外專業、業餘運動賽事可以舉辦，但必需向地方衛生局提交防疫計畫，包含選手分梯次報到、比賽等。原歸類為中、高度傳染風險的青少年賽事，也可舉行。

關閉超過一年的六旗樂園(Six Flags)也宣布5月14日重啟，首日對會員及持季票者開放，次日則是一般大眾，但需網上預約，以利控制人數，園方將持續使用體溫探測器，遊客、員工均應戴口罩、保持社交距離。

麻州下階段開放日期為5月29日，室內外聚會人數將放寬至200、250人，酒吧、酒莊可對未點餐者售酒，但必需留在座位上，舞池也不開放，每桌人數上限從六人增至十人，用餐除外，仍應保持社交距離。街坊節可開放50％遊客。州府預計8月1日將完全解除商業防疫限制，目前仍禁止營業的舞廳、夜總會、桑拿、室內水上樂園等也將解禁。

波士頓代理市長珍妮(Kim Janey)日前宣布，比照州府，5月10日大型宴客場所容量上限調至25％，室內外球場、運動場容納上限增至25％，但州府其餘解禁時間表，因市府、商家需要時間準備，多數會延後三周實施。預計6月19日，各類公私聚會都可開放至室內200人、室外250人。若疫情允許，8月22日起，波士頓將取消所有商業限令。

麻州 樂園 防疫

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